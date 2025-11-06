Pétalos de rosa, carteras y aviones privados: La China Suárez y Yanina Latorre se cruzaron por Icardi y un viaje a Milán

El ring de las redes sociales volvió a llenarse de chicanas, ironías y dardos filosos. Otra vez, las protagonistas fueron Eugenia "la China" Suárez y Yanina Latorre, quienes protagonizaron un nuevo round mediático que combinó viajes, lesiones, rumores y sarcasmo. Todo comenzó cuando Latorre, en su programa de radio en El Observador 1079, apuntó sin filtro contra Mauro Icardi y su actual pareja. "El Galatasaray no está contento con Icardi, porque en lugar de quedarse en Turquía durante su recuperación, se fue a Milán a boludear con la China y los pétalos de rosa", lanzó con la ironía que la caracteriza.

🗣️ Yanina Latorre: "El Galatasaray no está contento con Icardi, porque en lugar de quedarse en Turquía durante su recuperación, se fue a Milán a boludear con la China y los pétalos de rosa"



Como si fuera poco, la conductora comparó a la pareja con otras relaciones del mundo del fútbol: "Vos no te enterás lo que hace Di María, Messi o Rodrigo de Paul, que aparece de golpe en el recital de Tini y no te muestra el avión privado. Icardi muestra todo li que hace", explicó. Sin embargo, la China no dejó pasar la provocación. A través de sus redes, le contestó al posteo del ciclo radial y reveló el verdadero motivo del viaje que tanto dio que hablar: "Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 hs a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo", escribió junto a un video de Icardi en plena sesión médica.

La respuesta de Yanina a La China Suárez

Y, fiel a su estilo, remató con una frase directa al mentón: "Yani, ¿no te cansás de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables". Lejos de dejarla ahí, Latorre recogió el guante -y la ironía- con una réplica a la altura del conflicto. "Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo, Euge. Y los tres embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda. ¡Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras. ¡Besis!", disparó. Con esa frase, la pelea se transformó en tendencia. Los fans de una y otra inundaron las redes, dividiéndose entre los que defendieron el enojo de la China y los que celebraron el sarcasmo filoso de Yanina. Mientras tanto, Icardi -sin meterse en el barro mediático- sigue en plena recuperación de su lesión en la rodilla.