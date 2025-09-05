La intimidad del embarazo de Cami Homs: del trauma de su hija al pacto de silencio con De Paul

Cami Homs transita un presente de resiliencia con un nuevo embarazo junto a su pareja, José Sosa. Si bien la separación con Rodrigo De Paul no fue sencilla, la modelo volvió a apostar a formar una familia y en este contexto habló sobre cómo vive esta etapa.

La influencer participó de un stream en Multitalent TV, donde contó cómo se tomaron sus hijos la noticia: "Con Franchi fue un trauma. Fran no se lo tomó nada bien. Ella se fue de viaje unos diez días antes de que yo hiciera el gender, cuando todavía nadie lo sabía. Dije: 'Bueno, a Fran se lo voy a decir, a los nenes más que nada, a las nenas de José también'. Y antes de hacer el gender, para que no se escape en el colegio también, como que no lo divulguen. Volvieron de viaje, a los dos días era el gender y llegaron y se los dijimos".

Cami Homs disfruta de su tercer embarazo y los antojos

Y agregó: "Fran es super absorbente mía. Quería hermanito, ella como que sí, no la veía negada. Ama a los bebés. Pero cuando llegó el momento, la realidad de enfrentar la situación, fue como que primero se quedó helada, no me decía nada y yo: 'Decime algo hija'. Y no, que no quiero, lloriquó un poco. Y después me dijo: 'Mamá, pero yo quiero ser tu única hija'. El corazón... no entienden, chicas. Se me estrujó el corazón en ochocientos mil pedazos, te sentís la peor madre del mundo. Y me sentía muy mal, pero bueno, le expliqué que ella va a ser mi princesa mayor, va a ser mi primera hija, que eso no me lo voy a olvidar nunca".

Más tarde, a la salida del stream, Cami habló con un periodista de Puro Show, donde además de promocionar su entrevista se refirió a su presente laboral, asegurando estar siempre abierta a nuevas propuestas.

Eso sí, se le borró la sonrisa cuando apareció el nombre de De Paul. Consultada por el casamiento del futbolista con Tini Stoessel —la cantante que fue señalada como tercera en discordia en su matrimonio—, la modelo se negó a opinar.