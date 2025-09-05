Wanda Nara no juega sola: estos son sus soldados para enfrentar a Icardi, Ventura y Momi Giardina

En la noche del jueves 4 de septiembre, al finalizar el partido de la selección argentina, Wanda Nara presentó a los 20 participantes que competirán en Masterchef Celebrity, bajo su conducción.

Si bien la audiencia permaneció expectante a los nombres de quienes encenderán las hornallas más famosas del país, la Bad Bitch nunca deja de ser el centro de atención. En este contexto, no sólo reveló los nombres de los famosos sino que atendió a quienes en algún momento pusieron en duda su trabajo u honestidad.

Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron los nuevos participantes de Masterchef

Uno de los dardos envenenados llegó cuando Vero Lozano comenzó presentando a una mujer revelación del mundo del stream, y Wanda fiel a su estilo la minimizó: "Me quiere quitar el puesto. Revelación del streaming. Será revelación de la cocina. Ella es... ¿Quién es?". "¡Momi Giardina!" , dijo Vero.

La conductora redobló la apuesta: "Y tengo para hablar también con Momi... dijo que mis carteras son truchas. Vos sabés que si vas a la marca y decís mi nombre aparece la lista de todos los bolsos que compré. Son todos verdaderos", dijo. Esto se remonta a los dichos de la propia Giardina que contó en Nadie Dice Nada que una famosa comparaba carteras truchas y las presumía como originales, eso sí nunca dio nombres y la Bad Bitch recogió el guante sola.

Pero Momi no es el único problema para Wanda en esta edición, Luis Ventura también será parte de Masterchef: "Me encanta que se atreva a tenerme cara a cara", fue al hueso la mediática. Y fue entonces cuando Lozano quiso saber los motivos del comentario: " Me echó un montón de veces de este canal ".

Según la conductora del reality show, el periodista habría dicho en numerosas oportunidades que el canal de las tres pelotas se habría desvinculado de ella: "Le voy a hacer muchas preguntas. A mí me gusta mucho hablar las cosas cara a cara. Le preguntaría: '¿Por qué me consideraba echada de este programa?'", replicó Wanda.

Luis Ventura

Y es cierto que en el último tiempo se especuló con la continuidad de Nara en la conducción, ya que varios periodistas aseguraban que en Telefe estaban cansados del eterno WandaGate y que incluso había cierta empatía con los menores involucrados en medio de tantas denuncias y conflictos mediáticos. Sin embargo, con la lista de participantes confirmada quedó en evidencia que el canal apuesta más al show que a la calma.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en llegar, sobre todo por el detalle de que Wanda se rodeó de un verdadero batallón para enfrentar a quienes la quieren ver caer: "¿Me querés ver destruida? Perfecto, que empiece la guerra", escribió un usuario en X, junto a una imagen de la conductora con Maxi López y Eugenia Tobal, quienes serán parte del ciclo.

Wanda Nara arma su batallón contra los que la quieren ver caer

Cabe recordar que Maxi López y Mauro Icardi mantienen una enemistad histórica y que al delantero del Galatasaray difícilmente le agrade ver a su ex divertirse con él en pantalla. En tanto, Eugenia Tobal encuentra revancha tras el dolor que le provocó la pérdida de un embarazo con Nicolás Cabré, en un momento atravesado por las infidelidades de la China Suárez.