"Tu más que nadie mereces ser feliz": Shakira y Antonito de la Rúa volvieron al amor y ahora él le canta "Día de enero"

La reconciliación tras 14 años separados entre Shakira y su ex pareja Antonio de la Rúa fue confirmada en las últimas horas, tras meses de rumores sobre un acercamiento entre la cantante y el hijo del ex presidente Fernando de la Rúa. El periodista Juan Etchegoyen reveló que una fuente "inobjetable" que hasta le aseguró que viven juntos y que la relación de él con los hijos de ella y Gerard Piqué fue fundamental para la vuelta.

"Tengo una reconciliación bomba de la que todos hablarán porque son personajes conocidos no solamente en este país sino a nivel mundial. Ella más que él", deslizó Etchegoyen al aire de Juernes, el programa que conduce en el streaming de la TV Pública. Todavía no había dado los nombres de la pareja, pero en el aire se palpaba que hablaba de ellos por los rumores que desde que ella se mudó a Miami se repiten de forma constante.

Gerard Piqué realizó varios viajes a Miami para poder estar con sus hijos Sasha y Milán.

"A la tarde noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da mucho dato", aportó después. La información de primera mano que expuso coincidió con todas las variables que fueron parte de los rumores de este regreso en el tiempo para los dos enamorados. "Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente", graficó el periodista. "Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta", añadió enseguida.

Shakira se mostró en una cena con Antonio de la Rúa

"Te doy más información. La clave de esta reconciliación es que a ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos", aportó después en referencia a Milan y Sasha Piqué Mebarak. "Y el otro dato que a mí me cuentan es que ya estarían prácticamente viviendo juntos en un lugar que nadie sabe. No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra", cerró.

Días de enero

"Te conocí un día de enero, con la Luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí". Con estas palabras comienza la canción de Shakira Días de enero. Esa que le dedicó a su novio Antonio cuando todavía el amor los unía. La poesía de la letra expone lo fuerte de su amor y el apoyo de ella tras el exilio forzado que tuvo que realizar el joven tras la caída del gobierno de su padre, de forma estrepitosa y con muertos en la calle por la represión policial.

Shakira y De la Rúa volvieron a ser protagonistas de su propia telenovela

"Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el Sol brillar. Tú, más que nadie, mereces ser feliz", la letra de la canción no esconde la intencionalidad de sanar a su pareja por la tristeza que atravesaba tras el fracaso político que protagonizó.

"Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida a decantar la sal que sobra en el mar. Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país, si yo te digo: '¿Cómo dices?', tú aún dices: '¿Qué decís?'. Y lloras de emoción oyendo un bandoneón", se explicita en la canción.

Antonio de la Rúa y Shakira fueron pareja durante más de 12 años.

Este tema tan sentido siempre quedó en los corazones de la cantante por graficar con precisión el sentimiento de ella hacia él. Lo cierto es que ahora es ella la que está quebrada por las experiencias de la vida y el desamor con Piqué, quien se fue con una mujer más joven: Clara Chía Martí.

En ese sentido, la reconciliación se transformó en la oportunidad de Antonito de devolverle todo el amor de la letra y de estar él ahora con ella para ayudarla a recomponer su vida. El detalle de la buena relación con sus hijos es el ejemplo perfecto. El amor le volvió a dar una chance a Shakira y De la Rúa. Y ahora él tiene la oportunidad de mostrarle "cómo van sanando poco a poco sus heridas".