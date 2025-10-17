La irónica broma de Pedro Rosemblat sobre Santilli que desató la furia de Luis Novaresio: "Necesitó ratificarse facho"

Todo comenzó con un tuit. Luis Novaresio compartió en X un mensaje de una cuenta parodia de Paula Bernini que repudiaba con dureza una broma que hizo en vivo Pedro Rosemblat en su programa en el streaming de Gelatina. "REPUDIO el PÉSIMO mensaje de Pedro Rosemblat en Gelatina buscando ENSUCIAR las elecciones. Tu rol es otro, Pedro. Sos un tipo grande ya... Es un PAPELÓN que los grandes te tengan que RETAR por tus cagadas, ya NO sos un NENE", rezaba el mensaje acompañado de un breve clip en el que el periodista hacía un chiste sobre cómo votar a Diego Santilli en medio del escándalo narco que envolvió a José Luis Espert.

Luis Novaresio lo acusó de "autoritarismo" y de "despreciar la democracia".

"Para que no haya ningún tipo de dudas, si tu candidato no está en la boleta, salís y decís, de manera fuerte y clara 'falta Santilli en la boleta y yo lo quiero votar'. De esa forma, el fiscal de mesa y el presidente de mesa pueden interpretar su voto porque se presta a la confusión que Santilli no está en la boleta. Le facilitas el trabajo a los fiscales, le facilitas el trabajo a los presidentes de mesa, incluso también facilitas el escrutinio. Llegás, gritás 'voto a Santilli' y ya está, como en la década del 20, la década infame", ironizó Rosemblat, haciendo referencia a los problemas logísticos derivados de la sustitución de Espert por Santilli en la lista de La Libertad Avanza.

El tono sarcástico del comentario fue interpretado por muchos como lo que era: un llamado a impugnar el voto. Las críticas se multiplicaron en redes entre dirigentes opositores -e incluso colegas- que advirtieron que incitar a alterar una boleta o gritar consignas en el cuarto oscuro podría constituir una falta grave. Entre los más duros estuvo Luis Novaresio, quien lanzó un tuit implacable contra Rosemblat. "No es gracioso. No es un chiste. Es un gesto autoritario de alguien que, evidentemente, desprecia la democracia. Al final, siempre se nota: son gestos fascistas de negación de la base de la democracia", escribió.

Y remató: "Propone provocar el voto cantado para que anulen a los que piensan distinto. Qué pena. Hubo un minuto en donde uno pudo confundirse con este señor grande que es un autoritario. No le bastó con Nico Wiñazki. Necesitó ratificarse facho". La mención a Wiñazki no fue casual. En junio de este año, Rosemblat había protagonizado un fuerte cruce con el periodista, tras hacer chistes sobre su aspecto físico durante su programa Industria Nacional. Wiñazki reaccionó con indignación, acusándolo de discriminación, lo que llevó a Rosemblat a responderle con una extensa y filosa intervención al aire.

"Parece que si uno lo descansa, si hace un chiste con Wiñazki lo hace porque es gordo y judío y no porque es justamente Wiñazki", comenzó, con su estilo ácido. Luego agregó: "A mí me da la sensación que a Wiñazki le gusta ponerse en ese lugar porque es su forma de no hacerse cargo de las cosas que dice y hace. Entonces se aboga la representación de colectivos discriminados como si él efectivamente estuviera en una situación de debilidad, como si fuera un niño al que le hacen bullying por su cuerpo en un recreo y no un señor periodista con una extensa trayectoria en los principales medios del país y una destacada participación, por ejemplo, en la denominada Causa Vialidad".

Rosemblat fue más allá y vinculó a Wiñazki con el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, recordando también su vínculo familiar: "Trabajó en los mismos exitosos medios que su exitoso padre, ambos exitosos, ambos prestigiosos y reconocidos en los canales más vistos... pero también con mayor capacidad de influencia y mayor exposición a las críticas". El conductor, fiel a su estilo provocador, incluso citó a Javier Milei: "Quizás en esto tenga razón el presidente. Los periodistas atacan como un ejército y se defienden como Carmelitas descalzas. Atacan por derecha y se defienden por izquierda y siguen creyendo que son el faro ético y moral de la Argentina".

En ese mismo descargo, Rosemblat repasó algunas de las expresiones más controvertidas de Wiñazki: "¿Vos lo acusaste de gerontofóbico a (Jorge) Lanata cuando dijo al lado tuyo que Cristina era una 'pobre vieja enferma'? Supongo que no. Del mismo modo que nadie los acusó de bullying infantil cuando parodiaron al nieto recién nacido de Cristina y lo mostraron jugando con sonajeros de dólares".

Y cerró sin filtros: "Después de tantos años operando para meter presa a Cristina, cuando finalmente llega el momento no le alcanza, porque como buen gorila, además es medio jeropa y no puede disfrutar de su sueño húmedo. Sabés mejor que nadie, Wiñazki, que no sos cualquier gordo, ni cualquier judío, ni cualquier periodista. Ningún colectivo discriminado se puede sentir representado en tu ofensa, que es toda para vos y por gorila, como ustedes nos tiran a nosotros también".