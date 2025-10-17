Big Bang! News
Vuelve un romántico

Pablo Alborán regresa a Argentina con su "Global Tour KM0" y dejará sin aliento a sus fans

Temazos más maduros e íntimos.

17 Octubre de 2025 16:05
Pablo Alborán
El cantautor español Pablo Alborán vuelve a los escenarios con una doble cita imperdible: el 6 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 7 de marzo en el Quality Arena de Córdoba. 

Ambas fechas forman parte de su esperada gira mundial Global Tour KM0, con la que recorrerá más de 20 países de América y Europa. El tour acompaña el lanzamiento de KM0, su nuevo álbum de estudio que verá la luz el 7 de noviembre y que ya cuenta con adelantos como ClickbaitVámonos de aquí Mis 3. Este trabajo marca una nueva etapa artística para Alborán, más personal, íntima y madura.

Pablo Alborán
Tras un año de silencio creativo, el artista malagueño vuelve renovado y con un mensaje claro: su pausa valió la pena y está dispuesto a demostrarlo. En abril de 2024 había anunciado un retiro temporal para reencontrarse con la inspiración, y hoy regresa con nuevas canciones y la pasión intacta que todos sus fans están esperando.

El Global Tour KM0 promete un recorrido emocional por toda su carrera, desde los clásicos Solamente túSaturno, hasta los nuevos temas que reflejan su evolución artística.

Pablo Alborán
Las entradas para los shows estarán disponibles a través de movistararena.com.ar (Buenos Aires) y ticketek.com.ar (Córdoba). La preventa exclusiva para clientes Santander American Express comenzará el 20 de octubre, mientras que la venta general será a partir del 21 de octubre a las 16 horas.

Global Tour KM0 Movistar Arena Pablo Alborán

