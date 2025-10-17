Pablo Alborán regresa a Argentina con su "Global Tour KM0" y dejará sin aliento a sus fans

El cantautor español Pablo Alborán vuelve a los escenarios con una doble cita imperdible: el 6 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 7 de marzo en el Quality Arena de Córdoba.

Ambas fechas forman parte de su esperada gira mundial Global Tour KM0, con la que recorrerá más de 20 países de América y Europa. El tour acompaña el lanzamiento de KM0, su nuevo álbum de estudio que verá la luz el 7 de noviembre y que ya cuenta con adelantos como Clickbait, Vámonos de aquí y Mis 3. Este trabajo marca una nueva etapa artística para Alborán, más personal, íntima y madura.

Tras un año de silencio creativo, el artista malagueño vuelve renovado y con un mensaje claro: su pausa valió la pena y está dispuesto a demostrarlo. En abril de 2024 había anunciado un retiro temporal para reencontrarse con la inspiración, y hoy regresa con nuevas canciones y la pasión intacta que todos sus fans están esperando.

El Global Tour KM0 promete un recorrido emocional por toda su carrera, desde los clásicos Solamente tú y Saturno, hasta los nuevos temas que reflejan su evolución artística.

Las entradas para los shows estarán disponibles a través de movistararena.com.ar (Buenos Aires) y ticketek.com.ar (Córdoba). La preventa exclusiva para clientes Santander American Express comenzará el 20 de octubre, mientras que la venta general será a partir del 21 de octubre a las 16 horas.