Nico Vázquez habló del supuesto embarazo de su nueva novia y dejó a todos mudos

Anunciar su divorcio con Gime Accardi fue solo el inicio de una historia de descargos y falsas acusaciones para Nico Vázquez. En los últimos días, el actor confirmó que está comenzando una nueva historia de amor con su compañera, Dai Fernández, pero tuvo que salir a desmentir cierta información que circuló.

En redes sociales se comenzó a especular con una posible paternidad con su nueva novia (aunque el prefiere no poner título al vínculo): "No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA ", comenzó su aclaración ante los rumores de que sería padre.

Nico Vázquez aclaró si será papá con Dai Fernández

En esta oportunidad, Vázquez prefirió no dar la cara sino más bien hacerlo con una historia de Instagram con letras blancas sobre un fondo negro: "Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", continuó.

El descargo de Nico Vázquez tras los rumores de embarazo

El director, notoriamente molesto, insistió: "No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. ¡Gracias!".

La contundencia del comunicado de Nico Vázquez dejó en claro el daño que pueden provocar los rumores y los títulos inflados en la vida personal de los involucrados. Cabe recordar que recientemente Gime Accardi salió a hablar y prefirió enfocarse en si misma ante las cientos de preguntas sobre el nuevo romance de su ex marido.