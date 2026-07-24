La jugada maestra de Mauro Icardi con los pasaportes para alejar a sus hijas de Wanda Nara

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi cruzó límites y ya no parece haber retorno. Ya no se trata de posteos cruzados, infidelidades o lujos; ahora la disputa entró en un terreno oscuro y desesperante: el futuro de Francesca e Isabella.

Es que mientras la conductora intenta recomponerse del robo en su casa de campo en Italia, el futbolista desplegó una estrategia legal en ese país que podría dejar a las niñas viviendo lejos de su madre. Y como si esto fuera poco, le sumó una cuota de sadismo mediático: se mostró más enamorado que nunca de la China Suárez, ignorando las humillantes declaraciones de su ex suegra, Nora Colosimo.

La China Suárez y Mauro Icardi

La tensión es total. Según reveló la periodista Paula Varela en Intrusos, el viaje de Icardi a Milán es más que un reencuentro tras el robo del 19 de julio: es un movimiento de ajedrez jurídico. Las menores no tienen pasaporte argentino vigente; solo cuentan con la ciudadanía y el documento italiano y es esto lo que deja de manos atadas al juez argentino Hagopián, quien no tiene jurisdicción sobre documentos extranjeros.

" La idea es hacerle los pasaportes italianos y de esa manera las chicas no tendrían por qué volver a la Argentina ", advirtió Varela. Si Icardi logra tramitar los documentos en suelo europeo, no estaría obligado a firmar el permiso de salida para que las nenas regresen al país. Básicamente, podría retenerlas en Italia bajo el amparo de las leyes locales, dejando a Wanda en una situación de vulnerabilidad extrema y a miles de kilómetros de distancia de sus hijas.

Mauro Icardi junto a Francesca e Isabella

Mientras el conflicto legal escala, Icardi decidió echarle nafta al fuego de la provocación. Horas después de Nora intentara humillarlo públicamente, el jugador de fútbol subió una foto desde el avión rumbo a Italia junto a la China. La imagen no necesitó subtítulos, pero él decidió ser letal: "El amor de mi vida", escribió junto a un emoji de corazón, arrobando a la actriz.

Esta foto es el knock-out para el relato de la madre de Wanda, quien minutos antes había destrozado la autenticidad del romance: "Él mismo me decía llorando que la China tenía olor. ¿Qué pasa, ahora no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda, y ella lo usa a él por la economía. Es un negocio", disparó Colosimo, revelando supuestos mensajes donde Mauro hablaba pestes de la ex de Vicuña.

Mauro Icardi

La presencia de la China Suárez en ese vuelo no es casualidad. Que ella lo acompañe a buscar a sus hijas a Milán en medio de este caos legal es un mensaje directo para Wanda: la familia se está reconfigurando y ella parece haber quedado afuera de la foto principal. Para el entorno de la conductora, esto es una traición sistemática que usa a las menores como moneda de cambio y trofeo de guerra... Ni más ni menos que violencia vicaria.

Wanda Nara hoy enfrenta su peor pesadilla. Mientras ella sigue en Argentina intentando ordenar su vida tras el Mundial y el robo, en Italia, el hombre que alguna vez dijo amarla está tramitando los papeles que podrían separarla de sus hijas definitivamente, todo esto mientras sonríe para la cámara junto a la mujer que dinamitó su matrimonio.