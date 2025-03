La Justicia de Brasil ratificó la condena a Darthés: "La Justicia me escuchó luego de tanta lucha"

En una jornada cargada de emoción, Thelma Fardin celebró la ratificación de la condena a Juan Darthés por violación. La justicia brasileña reafirmó el fallo de seis años de prisión con régimen semiabierto, en un claro mensaje de respaldo a las víctimas de violencia sexual. Para Fardin, la sentencia no solo representa el cierre de un largo y doloroso proceso, sino que también sienta un precedente para muchas otras mujeres que buscan justicia. "Es un día muy movilizante. La Justicia me escuchó, y luego de tanta lucha, reconoce los hechos, eso es innegable y no hay vuelta atrás", expresó la actriz.

La imagen de Fardin abrazando a su amiga Lucía Foglio, quien la acompañó desde la primera denuncia en Nicaragua hace siete años, se volvió viral. "Las amigas son la clave de todo", escribió en sus redes sociales, sintetizando en una frase el valor del apoyo incondicional. El camino hacia la condena de Darthés fue complejo y estuvo marcado por la cooperación de tres sistemas judiciales: Argentina, Nicaragua y Brasil.

La primera resolución había absuelto al actor en mayo de 2023, pero un año después, el Tribunal Regional Federal de San Pablo revirtió la decisión. La clave fue el reconocimiento del testimonio de la víctima y la perspectiva de género en la aplicación de justicia. El actor fue condenado en segunda instancia a 6 años de prisión por violación, aunque en la justicia de Brasil se conoce como "estupro".

Ese delito tiene que ver con un adulto que realizó abuso de autoridad o chantaje por parte de una persona mayor a un menor. Según comentaron fuentes judiciales, Darthés podría salir de día para -por ejemplo- trabajar, sin embargo deberá volver a prisión a pernoctar. "Conforme a las modificaciones de la Ley Nº 12.015, de 2009, en el artículo 213 del Código Penal, 'obligar a una persona mediante violencia o amenaza grave a tener relaciones carnales o a practicar o permitir que se practique con ella cualquier acto libidinoso'", dice la resolución de la justicia de Brasil.

Recordemos que el caso se hizo público en diciembre de 2018 cuando la actriz publicó un video en el que contaba el abuso por parte de Darthés. Allí, Thelma contó que el actor abusó de ella cuando tenía 16 años y él 48; ambos estaban en Nicaragua durante una gira de la tira Patito Feo donde ambos trabajaban. En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Fardin dejó en claro que la prisión de Darthés no era su objetivo principal, sino la confirmación de su verdad. "Era fundamental que la Justicia determinara que es culpable, que lo que hizo fue aberrante y que mi lucha valió la pena", sostuvo.

Para ella, la mayor victoria es el impacto de su historia: "Aunque nunca lo planeé, lo que me pasó tuvo el poder de hacer que muchas personas se atrevieran a hablar, y eso en sí mismo es una victoria". El fallo también fue celebrado por Amnistía Internacional, cuya directora en Argentina, Mariela Belski, destacó el mensaje de la justicia brasileña en un contexto regional de retrocesos en materia de género. "Este es un poderoso mensaje para todas las niñas y adolescentes que rompen el silencio", afirmó.

A pesar de los ataques que recibió en redes sociales y los cuestionamientos durante el proceso, Fardin aseguró sentirse respaldada. "Siempre fue mucho más el amor y el aguante que el odio. Los varones me agradecen mucho en la calle por sus hijas", reveló. Sus palabras reflejan que su lucha trasciende lo personal y se ha convertido en una bandera colectiva. Mientras Darthés permaneció en silencio y no asistió presencialmente a la audiencia, Fardin se mostró fuerte y serena, sabiendo que su testimonio ha cambiado la historia. La actriz cierra un capítulo de su vida, pero su valentía seguirá siendo una inspiración para quienes buscan justicia en un mundo que, poco a poco, comienza a escucharlas.