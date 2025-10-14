La Justicia lo busca y Maratea se ríe desde Instagram: "Mándame un mensaje, estoy en mi casa"

El pasado lunes, Santi Maratea volvió a ser protagonista de titulares por no haberse presentado a declarar el pasado 26 de septiembre en el marco de una causa penal por ejercicio ilegal de la nutrición. La ausencia del influencer llevó al Juzgado Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, a emitir una orden de búsqueda para localizarlo, y él respondió desde sus redes sociales.

La denuncia fue presentada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que lo acusa de difundir consejos alimentarios sin poseer el título habilitante y de promocionar productos dietéticos sin aval profesional, prácticas que -según remarcan- ponen en riesgo la salud pública.

La respuesta de Santi Maratea

Los investigadores detectaron inconsistencias entre los datos personales de Maratea: el domicilio que figura en la AFIP difiere del registrado en el Renaper, y ninguno de los dos coincide con el lugar donde supuestamente reside. Este desajuste provocó que las notificaciones retornaran sin éxito, dejando la causa en un punto muerto.

El conductor no se tomó en serio este enfrentamiento y, a través de historias de Instagram, no solo bromeó con la Justicia, sino que también rebajó a los profesionales de la nutrición: "Cuando la Justicia se enoja por no encontrarte en dos días, pero vos llevás dos años buscándote a ti mismo", escribió luego de compartir la noticia de un portal que decía: "¿Dónde está Santiago Maratea? La Justicia activó un protocolo de búsqueda".

"A mí me supera el concepto 'se activó un protocolo para dar con mi paradero'. Mándame un mensaje, amigo, estoy en mi casa", continuó con las burlas y hasta inició una dinámica con sus seguidores: "Tuve una idea. Durante todo el día les voy a decir dónde estoy. Cada lugar a donde voy les digo 'estoy acá', así me encuentran y no tienen que activar ningún protocolo".

Por último, Santi Maratea explicó el origen de sus publicaciones: "Esto viene de parte del Colegio de Nutricionistas de Buenos Aires. Ellas no sueltan, ellas dicen 'no vamos a soltar esta pelea', que no saben ni de qué es la pelea", volvió a apuntar contra sus denunciantes. "Tardaron menos en soltar su vínculo traumático con la comida que en soltar el conflicto conmigo", cerró, para luego desmentir haber sido notificado por la Justicia.