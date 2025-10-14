Momi, La Joaqui, cortes, risas y accidentes: los memes que se robaron la primera gala de MasterChef

Masterchef volvió a la pantalla de Telefe con un rating de 18 puntos y bajó la conducción de Wanda Nara. La conductora presentó a los 24 participantes que forman parte de esta temporada: músicos, actores, periodistas y deportistas se sumergen de lleno en una competencia que promete recetas (no al estilo Gourmet como están acostumbrado los jurados) y show. Mientras algunos competidores pasaron desapercibidos en la primera noche de Masterchef, otros se convirtieron en los preferidos del público con tan solo unos primeros minutos al aire.

Wanda Nara y los jurados dieron inicio a una nueva temporada de Masterchef

Las redes sociales hablaron; tras la final de La Voz Argentina, muchos destacaron que la época de realities continúa de la mejor manera, y que era su momento de ponerse el delantal blanco, desde el sillón de sus casas. Los seguidores del programa bromearon sobre los pocos conocimientos de cocina de ellos y de los participantes, al igual que se sintieron identificados con algunos de los primeros concursantes por sus acciones dentro de la cocina.

Sin embargo, también hicieron referencia a su vida cotidiana, y paralelismos sobre el programa y ellos: "Cambiamos la skin de la voz a la de master chef; ahora soy COCINERO a criticar TODO sin saber hacer un huevo hervido", fueron algunos comentarios irónicos en X.

Los usuarios de X están listos para las noches de Masterchef

Momi Giardina y La Joaqui fueron dos de los personajes más destacados, debido a su actitud un tanto perdida dentro de la cocina. En todo momento, los usuarios aseguraron que "sacarían canas verdes" a los jurados, o que ninguna de las dos sabía lo que estaba haciendo: "Mi amiga y yo yendo a rendir somos Momi y La Joaqui", fue el comentario más destacado con una foto de las mediáticas un tanto desentendidas del mundo culinario pero sirviendo show.

Andy Chango y Esteban Mirol también protagonizaron otro momento destacado, cuando los dos se lastimaron mientras cocinaban, y siendo un equipo. Esto los llevó a que sus fotos estuvieran en todos los memes de los usuarios. Los participantes de Masterchef no fueron los únicos protagonistas de los mejores memes de la noche. Hay quienes se burlaron de Mauro Icardi y su obsesión por Wanda Nara: "Mauro Icardi escondiéndose de la China Suárez para ver a Wanda Nara en Másterchef".