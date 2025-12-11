Voto pago, chicanas al rojo vivo y un Ventura furioso con Nicolás Occhiato: "Es un hipócrita, él se cansó de facturar con La Voz"

A días de la primera entrega de los Martín Fierro de Streaming, la fiesta que prometía ser una celebración del nuevo mundo digital ya está convertida en un ring. Lo que empezó como un simple debate por las ternas terminó mutando en un escándalo con voto pago, acusaciones cruzadas, internas del streaming y un Luis Ventura indignado que disparó munición gruesa contra todos. La chispa se encendió cuando se supo que algunas categorías -incluida "Mejor comunidad"- se definirán por votación del público... pero pagada. El primero en pegar el grito fue Nico Occhiato, que salió a pedirle a su fandom que no gaste un peso: "Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos", escribió.

De esta manera, el conductor de Luzu intentó desactivar la bomba. Pero la bomba explotó igual. A Occhiato se sumó Mario Pergolini, que directamente calificó de "tontos" a los organizadores y pidió a la audiencia de Vorterix abstenerse de participar. Del otro lado de la trinchera, Luis Ventura decidió salir a defenderse y lanzó una ráfaga contra el creador de Luzu TV en diálogo con La pinta es lo de menos (Canal de la Ciudad). Sin ir más lejos, dijo que le pareció "una vigilanteada", lo llamó "hipócrita" y remató con una acusación frontal: "Nico Occhiato se cansó de facturar en La Voz con gente que llamaba y facturaba, porque no se acordaba de eso".

Y siguió: "El que está denunciando tendría que haber dicho, 'Yo también lo hice', yo caminé por este camino. Cuando él se presenta lo primero que hace es arancelar y facturar, ¿por qué no va gratis? Ya que es tan generoso". Ventura, ya completamente encendido, sumó un detalle: "No sabe que esta fiesta sale 500 millones de mangos, ¿de dónde quiere que lo saquemos? ¿Que salgamos a robar bancos o qué?".

En paralelo, mientras algunos especulan con problemas de presupuesto y otros hablan de una estrategia para recaudar más, desde la organización todavía nadie explica del todo por qué algunas ternas de esta versión "streaming" siguen un sistema distinto al de los Martín Fierro tradicionales. Pero Ventura fue aún más lejos: aseguró que todo este escándalo no es más que una interna entre Occhiato y Migue Granados. "Pero no me boludeen a mí, no me metan en el medio de una pulseada de ustedes, no me ensucien algo que es mío", reclamó, señalando que el fuego cruzado lo terminó salpicando sin comerla ni beberla.

Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos ❤️ — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) December 6, 2025

Y para cerrar, tiró otro golpe directo al mentón: "Si querés ensuciar, andá y fíjate cuánto facturaste vos con La Voz con el mismo sistema, y se olvida que le está pagando el canal que está detrás de toda esta movida del streaming, porque Telefe le paga un sueldo, y el sueldo que le paga Telefe sale a lo mejor de las llamadas telefónicas que él está cuestionando". Así, entre chicanas, pases de factura y la pregunta del millón -¿es un premio al talento o a la billetera?-, los Martín Fierro de Streaming ya lograron lo que ninguna gala logró antes de empezar: que el drama supere a las nominaciones. Y todavía falta la noche del evento. ¿Irán los chicos de Luzu?