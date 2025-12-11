La reacción de Gustavo Méndez al ser tratado de "logi" por L-Gante: "Ubicar es ser prepotente, insultar, ser desubicado y casi violento"

La mañana del miércoles venía tranquila en el estudio de La Mañana con Moría, hasta que L-Gante decidió que no estaba para sutilezas televisivas. En apenas segundos, la entrevista que arrancó con parloteo sobre su presente, algunas internas con la China Suárez y las clásicas chicanas de La One, terminó derivando en uno de los momentos más tensos -y televisivamente irresistibles- de las últimas semanas. Todo comenzó cuando Gustavo Méndez, panelista del ciclo, interrumpió la charla con un bombazo: mensajes fresquitos de Maxi "El Brother", el ex representante del cantante, quien mantiene con él un conflicto judicial y económico "9.40, Maxi me escribe y me dice '¿Estás?'", relató luego Méndez, aún sorprendido por lo que vendría. "Yo leí al aire exactamente lo que me escribió Maxi el Brother", explicó.

PARA UN PROGRAMA DE 25 AÑOS EN TV "UBICAR" ES SER PREPOTENTE, INSULTAR, SER DESUBICADO Y CASI VIOLENTO, CON CONTACTO FÍSICO. https://t.co/QLT1lhyRNE — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) December 10, 2025

Y advirtió: "Sin agregar ninguna opinión. Es información, no cometí ningún delito". Pero en el estudio, la palabra "información" quedó flotando en el aire. El panelista avanzó con los textuales del ex mánager: "Este es mi número personal. Nicolás Payarola le armó todo esto a Elián y él lo compró... Para quedarse trabajando juntos, contrato de sponsor y de la discográfica... ¿Pensaron que iba a ser fácil?". La cosa siguió: "Elián sigue haciendo medios, sigue saliendo de gira, sigue sacando canciones. Nadie lo frenó... Cuando arranqué con Elián ya tenía 10 años de trabajar en producción... El contrato tenía treinta por ciento. Lo mismo que ahora. Antes era el treinta por ciento de nada".

Hasta ahí, L-Gante respiró hondo, sonrió incómodo y esquivó los comentarios. "Está bien que cada uno se exprese", dijo. Pero la paz duró lo que dura un tema de cumbia 420. Cuando estaba por pasar al segmento de cocina, el artista frenó en seco. Giró, encaró a Méndez, y disparó: "Mirá si yo me pongo a leer los mensajes y contar acá mismo todas las personas que dicen que sos un bolud, no terminamos más*". A partir de ahí, la tensión subió. Méndez, celular en mano, intentó aclarar: "Yo te muestro la conversación...". Pero Elián ya estaba harto. "No te preocupes, lo leíste recién. De eso se encarga mi abogado. Me parecés un bolud*", sentenció.

Y siguió marcando la cancha: "No me molesto por lo que dijo Maxi, sino por cómo te manejaste vos, abusando de un momento así... Porque cuando vamos al corte sos de los que viene a decirme 'Te quiero, te deseo lo mejor...'". La frase final fue un baldazo: "A partir de este momento, para mí sos un logi". El panelista intentó una salida elegante: "Bueno, te pido disculpas si te molestó". Pero el daño ya estaba hecho, el clip ya estaba recortado para redes, y la conversación, por supuesto, terminó en Puro Show, donde Méndez analizó lo ocurrido con la misma mezcla de incredulidad y profesionalismo.

El tenso momento que protagonizó L-Gante con Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán

Según explicó, "nunca me había pasado algo así. Lo que hacemos los periodistas es tener las dos partes siempre, es el ABC del oficio". También contó que todo lo había consultado con producción y que simplemente leyó lo que le escribió el ex representante. Y en redes, fue más directo: calificó la actitud de Elián como "casi violenta".

"Para un programa de 25 años en TV, 'ubicar' es ser prepotente, insultar, ser desubicado y casi violento, con contacto físico", tuiteó, marcando su límite. Mientras tanto, L-Gante sigue en plena guerra abierta con Maxi El Brother, envuelto en causas, contratos, internas y chispazos mediáticos.