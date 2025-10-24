La China Suárez estalló en redes contra sus seguidores y Ángel de Brito la liquidó: "Nunca le creería a una mentirosa serial"

Pocas figuras generan tanta pasión -y polémica- como Eugenia "La China" Suárez. Esta vez, el drama no nació en un set de filmación ni en un programa de chimentos, sino en su propio perfil de Instagram, donde la actriz protagonizó una auténtica tarde de furia digital. Todo comenzó con una poco inocente secuencia de selfies: la China, dentro de un auto, con maquillaje impecable, un top blanco y un moño rosa como único texto. Pero los comentarios que llegaron después estuvieron lejos de ser elogios. "Siempre las mismas fotos pedorras", lanzó una usuaria. "Esas pestañas y esa boca", apuntó otra. Una tercera directamente comentó: "Vómito".

La China le respondió a los haters

Y una más picante remató: "Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara". Lejos de dejar pasar los agravios, la actriz decidió devolver golpe por golpe. Publicó historias donde exhibía los comentarios más ofensivos junto a las fotos de perfil de las mujeres que los habían escrito. Así, una tras otra, sus historias se convirtieron en una pasarela de escrache digital: comentario, foto; comentario, foto; comentario, foto. Para coronar su enojo, compartió un primerísimo primer plano de su rostro -un ojo, la nariz y la boca en detalle- con una frase que no hizo más que echarle nafta al fuego: "Ahí vaaaaaa con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla".

Pero la secuencia no terminó ahí. Minutos después, la China publicó un video desmaquillándose frente al espejo, mientras sonaba un audio sarcástico: "No podés ser fea y mala. Podés ser linda y mala, pero no fea y mala. Cuando sos fea, vos no te podés dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea, vos tenés que trabajar tu personalidad". Mientras sonreía y se limpiaba el maquillaje, la actriz parecía disfrutar de la revancha. Cerró con un toque de paz irónica: "Buenas noches. Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya. Descansen", lanzó, vinculando el hate que recibió al conflicto que mantiene con Wanda Nara por su romance con Mauro Icardi.

El gesto, sin embargo, no fue bien recibido por todos. En redes y medios, muchos interpretaron su reacción como un escarnio público. "Exponer a mujeres comunes, que no tienen su nivel de poder ni exposición, es repetir la misma violencia que ella tanto critica", apuntaron varios usuarios. Y ahí entró en escena Ángel de Brito, que nunca deja pasar una polémica. Como cada semana, el conductor de LAM (América TV) abrió su clásica cajita de preguntas en Instagram y, como era previsible, los seguidores no tardaron en consultarle por la actriz. "¿Qué pensás de que la China se burle de las haters como se burlaba de las que se cag...?", le preguntó un usuario.

De Brito no dudó en contestar con munición gruesa: "Ella me parece lamentable. Pero tiene derecho a contestar". Lejos de frenar ahí, otro seguidor consultó: "¿Qué opinás del brote de la China?". Y el periodista disparó sin filtro: "Nunca le creería a una mentirosa serial". Las declaraciones reavivaron la vieja tensión entre ambos, que ya habían tenido cruces picantes meses atrás. Cuando Suárez hizo un descargo contra Benjamín Vicuña, De Brito la tildó de "mala leche" y ella, en respuesta, lo acusó de difundir odio.