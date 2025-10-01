Los mejores memes de Julián Serrano tras el anuncio de embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El pasado martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala enternecieron las redes sociales al anunciar que esperan su primer hijo. No solo emocionaron con el "primer posteo de nosotros tres", sino que además recrearon, en sus historias de Instagram, una tradición íntima que sus seguidores más fieles recordaron de inmediato: una ilustración inspirada en Danny Phantom, el dibujo animado con el que años atrás habían confirmado públicamente su relación.

En esta oportunidad, la pareja compartió dos imágenes —una en la cuenta del futbolista y otra en la de la cantante— en las que sus personajes animados aparecen juntos, sonrientes y abrazados, frente a una cuna. Oriana, en versión caricatura, se muestra con las manos sobre el vientre, sugiriendo la llegada del bebé.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan su primer hijo

En varias entrevistas la artista había hablado de su deseo de ser madre después de la boda. Paulo, por su parte, había confesado públicamente su temor frente a la paternidad, marcado por la ausencia de su propio padre, quien falleció a su temprana edad.

Sin embargo, en medio de la felicidad del anuncio, otro nombre volvió a colarse en el ojo público: Julián Serrano, ex pareja de la modelo. El actor fue tendencia no sólo porque se recordaron los motivos de su separación con Oriana Sabatini —hace ya ocho años—, sino también porque fue protagonista involuntario de una ola de memes.

Los usuarios de X recordaron los motivos de separación entre Oriana SABATINI Y Julián Serrano

Cada vez que Oriana y Dybala comparten un momento importante de sus vidas, Julián termina siendo mencionado, y esta vez no fue la excepción. Una usuaria de X recordó con ironía: "El actor dejó a su novia porque ella no quería dar un paso más en la relación. Ahora ella lleva siete años en pareja, está casada y va a tener un hijo. ¿Él? En el mismo lugar que cuando la dejó".

Cabe recordar que, tras la ruptura en 2015, Serrano había declarado: "No nos peleamos, solo decidimos separarnos en este momento por nosotros, para ver qué sentimos. Con Ori nos conocimos en los talleres de Aliados y desde ese entonces nos vimos casi todos los días. Esto va a servir para el crecimiento personal de ambos".

Las redes sociales se burlaron de Julián Serrano tras el anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Los memes tampoco tardaron en viralizarse: "Alguien puede pensar en Julián Serrano, que su ex anuncia que va a ser mamá a pocos días de su cumpleaños", fue uno de los comentarios que se multiplicaron en redes, en clara referencia al recordado tweet del actor cuando murió Liam Payne: "Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país... Y en el día de mi cumpleaños. QEPD". Aquel mensaje egocéntrico volvió a ser objeto de burlas.

Otros usuarios sumaron frases como "Se afirma el dicho: 'Después de un Julián Serrano viene un Dybala'" o "Julián Serrano viendo que lo van a hacer tendencia de nuevo porque su ex está cumpliendo un sueño", acompañadas de imágenes de personas llorando en clave humorística.