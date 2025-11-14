La novela que no termina nunca: Icardi, la China, Wanda y un shopping que terminó convirtiéndose en un escenario judicial

La "novela turca" sumó otro capítulo en las últimas horas, luego de que Mauro Icardi, sus hijas y la China Suárez fueran vistos en pleno shopping Paseo Alcorta. Lo que parecía ser un simple paseo familiar terminó convertido en materia prima para programas de espectáculos y, según Yanina Latorre, también para los expedientes judiciales. En Sálvese quien pueda, la conductora apuntó directo al corazón del escándalo: cuestionó la decisión del futbolista y de la actriz de pasear por un lugar tan público.

Para ella, el shopping no fue una casualidad sino una movida estratégica. "¿A qué fueron al shopping Icardi y la China? Fueron al shopping a que los siga un notero, a tener una guardia y, como Wanda andaba diciendo que las nenas decían que no querían estar con la China, el juez lo denegó. ¿Qué hizo la China? Agarró de las manos a las dos nenas y se mostró con ellas", analizó. Según explicó, como existe una cautelar que les prohíbe subir imágenes de las niñas, la pareja necesitaba otra manera de hacer pública la convivencia. "Tenían que de alguna manera mostrarle al mundo que las chicas quieren a la China", agregó.

De esta manera, Yanina dejó flotando la idea de que el paseo tendría más de mensaje que de recreación. Pero el capítulo judicial no terminó ahí. Latorre también leyó un fragmento del documento que complica a Icardi: "Las nenas permanecerán con el padre en su casa del barrio La Isla, en Tigre, debiendo el progenitor informar en autos cualquier eventual traslado por cambio de jurisdicción". Y remató: "Como él tiene autorización para estar en provincia, debiera haber avisado al juez o a sus abogadas, o presentar un escrito, avisando esto. Ahí te das cuenta que Icardi, a su vez, se cag... en todo. Se cagó en la Justicia y se cagó en sus propias abogadas".

💣 LA CHINA ROMPE EL SILENCIO: "No pedí que esté Nico Occhiato"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/V0qVaMtGYB — América TV (@AmericaTV) November 13, 2025

Finalmente, la conductora de América TV sentenció: "Si Wanda tuviera un abogado 'bicho', acá ya hay un quilombo". La visita de Icardi fue todo menos improvisada. Tras casi cinco meses sin ver a sus hijas y una distancia de miles de kilómetros por su vida futbolística en Turquía, el delantero llegó acompañado por la China Suárez, en plena promoción de La hija del fuego, su nueva serie de Disney Plus. La pareja, junto a los hijos de la actriz, fue vista recorriendo locales del shopping, mientras las niñas andaban en patines tomadas de la mano de la China. LAM publicó primero las imágenes: "La China Suárez junto a Mauro Icardi y sus hijas de shopping".

Aunque el clima pareció distendido, las cámaras no tardaron en multiplicarse y el análisis televisivo tampoco. Paula Varela contó en Intrusos que las nenas "no hablaron con la madre el primer día, ni la primera noche. No tuvieron la necesidad", un detalle que alimentó teorías, dudas y nuevas interpretaciones sobre la relación entre las partes. El día anterior, la expectativa ya había sido alta. Pasadas las 14, un auto negro y polarizado se detuvo frente al colegio de las niñas en Vicente López. Dentro viajaban Icardi y su abogada, Elba Marcovecchio. Las cámaras captaron el momento exacto del reencuentro, que se dio "en un ambiente de cautela", según describió Intrusos.

Marcovecchio evitó entrar en polémicas y celebró la escena: "Fue hermoso. Era importante que salgan tranquilos porque era un encuentro muy esperado. Mauro es un padre impecable". La letrada también dejó en claro que el regreso requirió toda una ingeniería legal y deportiva: "Conseguir las autorizaciones del club no fue sencillo. Mauro estuvo lesionado, estuvo fuera del equipo mucho tiempo. Para un club, el futbolista es un activo". Sobre el hecho de que las niñas no fueran al colegio durante dos días, respondió con naturalidad: "Las nenas obviamente también querían estar con el papá. Y que dos días no fueran al colegio... convengamos que tampoco era muy grave".

La china suarez junto a Mauro icardi y sus hijas de shopping pic.twitter.com/7YybR6lgQW — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 13, 2025

Consultada por la cuota alimentaria que Wanda reclama hace más de un año, Marcovecchio esquivó el golpe: "Este no es momento, después hablaremos de la cuota de alimentos. Este es un momento muy importante". Y frente a supuestos manejos indebidos de fondos del delantero, fue tajante: "Si tuviera que accionar por cada barbaridad que se dice... las coleccionaría". Respecto a la China Suárez, prefirió llamarse a silencio. El mismo silencio que, paradójicamente, alimenta más interés mediático.