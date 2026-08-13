Moria Casán habló de la ausencia de Lali Espósito en el estreno de su serie: la vieja frase que reavivó los rumores de interna

El estreno de la serie biográfica sobre la vida de Moria Casán no pasó inadvertido. La producción de Netflix reunió a numerosas figuras del espectáculo en una alfombra roja cargada de emoción, pero también dejó algunas ausencias que rápidamente despertaron preguntas. Una de las más llamativas fue la de Lali Espósito, artista con quien La One mantiene un vínculo público desde hace años. Consultada por Bondi Live, Moria se refirió a la ausencia de la cantante y buscó quitarle cualquier tono de conflicto. Según explicó, ella no estuvo detrás de la organización general de los invitados y fue la plataforma la encargada de definir gran parte de la convocatoria.

Moria Casán en el estreno de su serie de Netflix

"De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix. A mí me preguntaron quién quería que vaya y dentro de esa gente no estaba Lali porque no era de mi círculo familiar", explicó sin tapujos. Lejos de alimentar versiones sobre un posible distanciamiento, Casán aseguró que mantiene una buena relación con Lali y sostuvo que ni siquiera reparó en su ausencia durante una noche en la que estuvo rodeada por familiares, amigos y figuras cercanas: "Somos conocidas, tengo la mejor, adoro haber hecho algo con ella. Tal vez ella no pudo ir al estreno, no espero nunca nada yo. Ni me di cuenta de que no estaba", concluyó con su característico estilo.

Sin embargo, para quienes tienen buena memoria, el episodio inevitablemente trajo al presente otro cruce reciente entre Moria y Lali. Si bien ahora La One buscó bajarle el tono a cualquier especulación, meses atrás tuvo una reacción completamente diferente cuando se enteró de una de las decisiones personales más importantes de la cantante. Cuando Lali Espósito anunció su compromiso con Pedro Rosemblat, Moria fue una de las primeras figuras del espectáculo en reaccionar y lo hizo fiel a su estilo frontal. Al conocer la noticia, exclamó "¡Qué horror!" e incluso preguntó al aire si la cantante estaba loca.

La reacción no tenía que ver con Rosemblat ni con un problema personal con la pareja, sino con la mirada que Casán tiene sobre el matrimonio. La diva se mostró sorprendida y hasta desilusionada porque considera que una mujer tan libre y empoderada como Lali no necesita ingresar a una institución que ella considera "perimida".

Entre aquel "¡Qué horror!" por el casamiento y el actual "ni me di cuenta de que no estaba", Moria Casán volvió a demostrar que no necesita demasiado para generar repercusión. Por el momento, al menos según la versión de La One, entre ella y Lali no hay guerra ni distanciamiento: simplemente, una silla vacía que llamó mucho más la atención afuera de la fiesta que dentro de ella.