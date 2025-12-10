Marcelo Polino vs Lali Espósito: "Se portó muy mal conmigo, es muy malagradecida"

Marcelo Polino volvió apuntar contra la reina del pop argentino con una confesión que mezcla decepción, nostalgia y una dosis generosa de picante. En Lape Club Social, el periodista reveló que su relación con Lali Espósito -esa que alguna vez parecía sólida, amistosa y mutua- terminó convertida en un frío silencio. Y no cualquier silencio: uno que, según él, trae cicatrices. "Yo arengaba mucho por ella", contó Polino, dejando flotando la imagen de un padrino mediático empujando la carrera de una joven artista.

Marcelo Polino contra Lali

Pero ese apoyo, asegura, jamás fue correspondido. "Nunca vino. Me dio un Zoom de mala gana", recordó sobre el tiempo en que Lali era jurado de La Voz Argentina y él trabajaba a pocos metros, en el estudio vecino. Y remató sin anestesia: "Es muy malagradecida, es la única persona que me trató así. Se portó muy mal conmigo".

Para un hombre acostumbrado a cruzarse con artistas de todos los egos y estratos, fue contundente: "Por suerte la gente es muy amorosa y recíproca, excepto ella".

Este domingo en Intrusos, cuando nadie esperaba que la charla tomara un giro dramático, el panel quedó paralizado por algo que superaba la pelea mediática: el estado emocional de Polino. Mientras repasaban el rodaje de la serie sobre Moria Casán -con estrellas desfilando por el Palacio Paz, desde Franchese hasta las Xipolitakis, pasando por Ángel de Brito, Polino y la mismísima Lali-, Marcela Tauro soltó lo que todos querían saber: "¿Polino cómo estuvo? ¿Está más tranquilo?".

La respuesta de Laura Ubfal dejó al estudio helado: "No... está deprimidito. Está golpeado, muy golpeado, muy bajoneado. Está esperando la decisión de APTRA".

Lo que siguió fue un silencio denso. La interna con Evelyn Von Brocke -esa pelea que escaló hasta llegar a una denuncia formal y un pedido de expulsión- lo tiene en vilo. "¿Viste que pidió la expulsión? Que la echen a Evelyn. Y va por eso", agregó Tauro. Ubfal lo confirmó: "Sí. Falta una semana para la decisión".

Marcelo Polino

En APTRA, dicen, la guerra está desatada: la comisión está partida y nadie sabe si los votos alcanzarán para expulsar a Von Brocke. Mientras tanto, Polino espera el veredicto en medio de un desgaste feroz. Y el clima se volvió aún más turbio después del episodio que Evelyn vivió en Chile -según el panel, un cuadro de pánico- y su ausencia en Bendita, donde debía cruzarse con Nancy Duré. En paralelo a ese frente judicial-mediático, la historia con Lali sumaba capítulos nuevos.

Polino ya había contado en 2024 que la cantante "se portó mal conmigo", pero nunca había reconstruido con tanto detalle la trama que los distanció. Todo comenzó con una propuesta artística fallida: él y Nacha Guevara querían que Lali grabara "Andate al carajo". El entusiasmo chocó contra un muro: silencio absoluto. "Nacha trató de contactarla sin éxito, y yo mismo la llamé. Le conté sobre la canción, pero nunca nos contestó", había narrado el periodista el año pasado.

Marcelo Polino contra Lali

Cuando finalmente logró hablarle, la respuesta fue un baño de agua fría: "¿Habrá sido algún mensaje en Instagram? Tengo tantos", dijo Lali, en lo que Polino interpretó como un gesto de indiferencia. "Le mostré los mensajes...", recordó. Todo siguió con la misma distancia. "Así que nada, pero no pasa nada", había comentado el periodista, ya sin bronca pero con evidente tristeza. Nacha Guevara, fiel a su estilo, también se permitió una estocada: "Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos".