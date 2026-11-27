Joaquín y Robertito Funes vuelven a cruzarse, pero esta vez la historia tiene otro tono. El joven gastronómico que fue destratado en vivo durante un móvil de LN+ regresó a Sería Increíble, el programa de OLGA, con una noticia que pocos esperaban: retoma su trabajo en Crostita. Llegó acompañado por Matías, uno de los dueños del local, con quien dejó atrás las diferencias de los últimos días.

El cambio de rumbo tiene un motor claro: miles de personas que no lo conocían le escribieron, lo bancaron en redes y convirtieron un momento humillante en una ola de apoyo. Esa respuesta colectiva, que transformó a un trabajador anónimo en símbolo de quienes atienden al público bajo presión, terminó de reacomodar las piezas de una historia que había empezado de la peor manera.

Robertito Funes Ugarte - Joaquín

El propio protagonista lo reconoció apenas se sentó en el estudio: "Estoy mejor, primero gracias a todas las personas que me estuvieron escribiendo. Después de estar acá me llegó mucho amor y no lo esperaba. Estoy acá con Mati dispuesto a seguir adelante ".

El apoyo también llegó desde su propio rubro: "En redes mucha gente de la gastronomía empatizó conmigo y contaron sus experiencias", relató. Pero aclaró que tanta visibilidad lo desbordó: "Aunque suene contradictorio, me enojó mucho la exposición, no lo esperaba. Nadie me había avisado que iba a estar la prensa, fueron muchas cosas que sigo organizando. Además yo no tengo redes".

Robertito Funes atacó a un trabajador

Si había una puerta abierta a la reconciliación con el cronista, el descargo de Funes Ugarte la cerró. El periodista había asegurado en redes que Joaquín le había hecho comentarios "xenófobos", y el joven no lo dejó pasar: "Todo pudo haber quedado en lo que dijo y en la gente que me manda cariño, pero cuando él salió a decir que yo le había dicho algo xenófobo, yo no le dije nada. Respecto a eso, Robertito va a tener que responder civilmente en la Justicia, yo quiero seguir adelante con mi trabajo y con lo que sé hacer".

Además, remarcó que el conductor nunca se comunicó con él y admitió que el enojo todavía no se fue: "Me tomé mi tiempo porque estaba enojado, sigo enojado con algunas cosas, no con Mati pero con cosas que ocurrieron". Aun así, eligió priorizar su vida: "Es súper lindo el apoyo pero no es por donde voy, justamente por eso quiero seguir adelante con mi vida y seguir trabajando". Este mismo viernes vuelve a atender al público.

"Vamos a hacer un sándwich en honor a Robertito" Joaco, empleado de La Crostita, luego del conflicto con Robertito Funes. https://t.co/AVLUtkDtAq — OLGA (@olgaenvivo) November 27, 2026

Matías, por su parte, salió a responder las críticas que recibió el local: "Nosotros somos un negocio familiar, el apoyo de la gente fue siempre a Joaquín, no a nosotros. Eso es una realidad y es lo que yo hubiese hecho también". Y reconoció errores sin vueltas: "Hoy en día nos siguen llegando mensajes diciendo que somos ratas. Somos gente que emprende y se manda sus cagadas, pero en ningún momento actuamos con mala intención".

El cierre de la entrevista tuvo sabor a revancha, literalmente. "Tenemos un anuncio para hacer: si van a Crostita, además de que los va a atender Joaco, hay un nuevo sánguche", adelantó Matías. Enseguida, Joaquín dio los detalles: " Vamos a hacer un sándwich en honor a Robertito . La 'schiacciata Robertito' va a estar disponible hoy y la voy a armar yo, es con un pan de harina de trigo y masa madre".

¿Habrá paz entre ambos? Joaquín no lo garantizó: "No sé si me quiero amigar con Robertito, pero quiero dejar esto atrás". Matías, en cambio, dejó la invitación servida, entre risas y con el pan todavía caliente: "Fuera de joda, lo hacemos para conciliar. Que Robertito se coma un Robertito estaría bueno".