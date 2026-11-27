Apenas dos meses después de haber iniciado su romance con La Joaqui, Tiago PZK sorprendió al revelar que ya tiene importantes proyectos a futuro con la cantante. Lejos de esquivar las preguntas sobre su presente sentimental, el artista confesó que está profundamente enamorado y que entre sus planes está convertirse en padre.

Durante una reciente entrevista, el músico reconoció que le gustaría tener tres hijos y fue mucho más allá al ponerle fecha a su deseo de agrandar la familia junto a su pareja.

La Joaqui y Tiago PZK desean ser padres en 2027

"El año que viene voy a tener mi primer hijo. Ya lo decidí", expresó con total seguridad. Incluso, reveló que ambos comparten el deseo de tener un varón, teniendo en cuenta que la intérprete de RKT ya es mamá de dos nenas.

"Pasa que mi señora ya tiene dos nenas, entonces ella también quiere un varón", precisó Tiago, dejando en evidencia que la posibilidad de tener un hijo juntos es un tema que ya conversaron.

Tiago PZK quiere se papá de un varón con La Joaqui

Ante la sorpresa que generaron sus declaraciones por el poco tiempo que llevan de novios, el cantante aclaró que su historia con La Joaqui se remonta a mucho antes de que oficializaran su romance: "Una relación reciente pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy muy lindo, nos conocimos en el mismo ámbito del rap", explicó sobre los orígenes de su historia de amor.

Sin ocultar lo que siente por la artista, Tiago PZK también reconoció que este vínculo le permitió reencontrarse con sentimientos que creía difíciles de experimentar nuevamente. "Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a volver a enamorar así", confesó.

"El año que viene voy a tener mi primer hijo" Tiago PZK contó en una charla con Gabino Silva que quieren ser padres con La Joaqui y recordó desde cuándo la conoce. También dijo que están muy enamorados y que ella lo inspira https://t.co/UAXvTlzLib — Resumido (@Resumidoinfo) November 27, 2026

En esa misma línea, el músico abrió su corazón y recordó que, en anteriores relaciones, llegó a intentar forzar sentimientos que no nacían de manera espontánea, pese a compartir su tiempo con personas que consideraba valiosas: "He intentado enamorar, me he forzado a enamorarme muchas veces y no me salía, decía no puedo hacerme sentir algo que no siento. Por ahí me ponía con alguna chica que era copada, buena gente, pero había algo que faltaba", contó.

Finalmente, el cantante enumeró las cualidades que considera fundamentales a la hora de enamorarse y dejó entrever que encontró en La Joaqui todo aquello que buscaba en una pareja: "A mí algo que me enamora mucho es la mentalidad de las personas, cuando son maduras, cuando saben lo que quieren, cuando proyectan, cuando trabajan, cuando te inspiran", concluyó.