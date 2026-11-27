Un nuevo hallazgo en la investigación por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez podría reforzar una de las hipótesis que circuló desde el inicio de la causa: que los homicidios de las jóvenes fueron transmitidos en vivo.

Se trata de un mensaje de voz que los investigadores judiciales encontraron en el teléfono celular de Miguel Ángel Villanueva Silva, uno de los detenidos por el caso que conmocionó al país.

Según trascendió, un audio confirma que el triple crimen de Florencio Varela fue trasmitido en vivo

Según reveló Encripdata, sitio especializado en narcotráfico y crimen organizado, en el audio de WhatsApp se escucha a un hombre afirmar: "Sí, vi la película, en acción, en vivo, m'ijo" . El mensaje fue enviado 48 horas después del triple crimen.

La comunicación fue descubierta durante el análisis forense del dispositivo del acusado. Sin embargo, las fuentes judiciales consultadas aclararon que todavía no se logró identificar al hombre que hizo referencia a la supuesta filmación: "En el audio, la persona dice que vio 'la película en vivo' y que J estaba creciendo. No podemos afirmar que se trate de una referencia a la transmisión del triple crimen", sostuvieron las fuentes judiciales.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la mención a un hombre identificado como J. La principal sospecha es que se trataría de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J.

La principal sospecha es que se trataría de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J

Tras el hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes, Pequeño J había sido señalado como el presunto líder de la organización criminal y el responsable de ordenar los asesinatos. No obstante, los avances de la investigación indicarían que también respondía a un superior.

En un principio, la causa estuvo a cargo de los fiscales de La Matanza. Sin embargo, ante los indicios de que los asesinatos podrían estar vinculados con una venganza narco, el expediente pasó al fuero federal, bajo la intervención del juez federal de Morón Jorge Rodríguez y la fiscal Mariela Labozzetta.

El reciente descubrimiento no constituye la primera referencia a una posible transmisión en directo de los homicidios. Celeste Magalí González Guerrero, pareja de Villanueva Silva y una de las acusadas que permanece detenida con prisión preventiva, ya había declarado sobre la existencia de una videollamada vinculada con el hecho: "Me dijo [Villanueva Silva] que estaban haciendo una videollamada con quienes le dicen Papá y Lima, que estaban en José C. Paz", manifestó la mujer durante su indagatoria ante el fiscal de La Matanza Adrián Arribas.

Avanza la investigación sobre el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez

En aquella declaración, la imputada también aseguró que el móvil de los asesinatos habría sido una venganza por el supuesto robo de 30 kilos de cocaína.

Mientras avanza el análisis de las pruebas, el nuevo audio se suma a los elementos que podrían contribuir a esclarecer el entramado criminal detrás de los asesinatos de Morena, Brenda y Lara, aunque todavía no existe una confirmación judicial de que el mensaje haga referencia al triple crimen.