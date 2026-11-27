En plena cuenta regresiva para su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul protagonizaron una producción fotográfica para la revista Vogue de México. En el marco de la entrevista, la cantante abrió su corazón y se sinceró sobre los profundos cambios que atravesó durante el último año, el lugar que ocupa el futbolista en su vida y sus deseos a futuro.

A menos de un mes de dar el sí, la artista reflexionó sobre las idas y vueltas que marcaron su historia de amor con el deportista. Lejos de renegar de aquellas etapas, reconoció que fueron necesarias para reencontrarse y construir el presente que hoy disfrutan juntos: "Nos encontramos los dos de vuelta en un mismo espacio, soñando con lo mismo y entendiendo que hay un montón de cosas que se dejan atrás", expresó.

Tini Stoessel y De Paul posaron antes de su casamiento

Sin embargo, una de las confesiones más impactantes de la entrevista llegó cuando Tini hizo referencia a su necesidad de liberarse de la mirada ajena y empezar a vivir bajo sus propias decisiones. En ese contexto, destacó el papel fundamental que tuvo De Paul durante los momentos más difíciles de su vida.

"No es fácil habitar la libertad, para nada. Rodrigo es una persona que me ha empujado... que me ha salvado la vida en muchos momentos", reveló la cantante.

Tini Stoessel habló de su deseo de maternar con De Paul

Sus palabras cobraron especial relevancia en medio de las versiones sobre el conflicto que mantendría con sus padres. Si bien la artista evitó referirse directamente a la situación familiar, dejó entrever que encontró en su futuro marido uno de sus mayores sostenes emocionales.

Además, Stoessel dejó en claro que atraviesa una etapa en la que sus proyectos personales empiezan a ocupar un lugar tan importante como su carrera artística. Con la boda cada vez más cerca, la cantante se animó a confesar uno de sus mayores anhelos: " Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida ", aseguró, sin establecer plazos para la posibilidad de agrandar la familia.

Tini Stoessel reveló el rol menos conocido de Rodrigo de Paul en su vida

No es la primera vez que la intérprete destaca el acompañamiento del futbolista en los momentos más delicados de su vida. En reiteradas oportunidades, Tini habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y los ataques de pánico que sufrió: "Tuve un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales", reconoció en aquella oportunidad.

Ahora, a semanas de pasar por el altar, Tini Stoessel volvió a poner en valor el acompañamiento de Rodrigo De Paul y dejó en evidencia que su relación representa mucho más que una historia de amor.