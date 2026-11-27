El Estatuto del Periodista Profesional tiene una vida extra, al menos en la mitad del Congreso. El Senado aprobó este jueves extender por seis meses la Ley 12.908 y el decreto que regula las tareas administrativas en las empresas periodísticas, con 68 votos afirmativos, tres negativos y ninguna abstención. Si Diputados acompaña, la norma seguirá vigente entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2027.

La urgencia tiene una explicación concreta: la reforma laboral sancionada este año dispuso la derogación del régimen . El artículo 194 fue reemplazado por el 197 que, si bien ratificó la derogación del estatuto, postergó su vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. Sin una nueva ley, desde el primer día de 2027 los trabajadores de prensa pasarían a regirse solo por las normas generales, sin el marco específico de su actividad.

"No vendan el estatuto del periodista"

La Ley 12.908 fija derechos y condiciones particulares para quienes ejercen el periodismo de forma profesional. Define categorías, pautas de trabajo y mecanismos de estabilidad laboral. Por ejemplo, el estatuto establece una jornada máxima de 36 horas semanales , compensaciones por trabajo nocturno, un régimen especial de estabilidad laboral y una indemnización agravada.

Su pieza más singular es la cláusula de conciencia: una herramienta protege la independencia del periodista cuando un cambio en el medio, por ejemplo en su línea editorial, entra en conflicto con sus convicciones o con el ejercicio honesto de su tarea.

El Estatuto del Periodista Profesional tiene una vida extra

El proyecto fue impulsado por el senador peronista Jorge Capitanich, que planteó la necesidad de preservar estos derechos mientras se define el futuro del régimen. La propuesta original planteaba extender por un año la vigencia del Estatuto; finalmente, la Cámara alta aprobó un plazo de seis meses.

Qué dijo Sipreba sobre la media sanción

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires celebró la votación, aunque con cautela: "Sabemos que esta prórroga no constituye una solución definitiva, ya que necesitamos la aprobación de ambas cámaras antes del 1 de enero de 2027 para asegurar la plena vigencia de nuestros derechos. Sin embargo, representa una muestra del respaldo político recibido, y una clara señal del Congreso en la protección de la libertad de expresión. Este avance nos brinda una perspectiva favorable para el próximo debate en Diputados y para lograr, finalmente, la recuperación definitiva del Estatuto".

El Estatuto del Periodista Profesional tiene una vida extra

Por último, Sipreba atribuyó el resultado a la movilización del sector: "Este paso tan importante, logrado en un contexto adverso, fue posible gracias a la lucha sostenida e incansable de todos los sindicatos de prensa del país junto a la Fatpren, así como de todos los sectores de la comunicación que se sumaron a esta campaña. Esto nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para reconquistar nuestro Estatuto del Periodista, defender los derechos laborales y garantizar el derecho a informar en libertad".

Diputados tiene poco más de un mes para tratar el proyecto. Si no lo aprueba antes de fin de año, el Estatuto del Periodista dejará de regir el 1° de enero de 2027. Si lo aprueba, el debate de fondo quedará postergado hasta mediados de año: el Congreso deberá decidir entonces si actualiza la ley, la reemplaza por un nuevo estatuto o la deja caer.