De tal palo...

Carmen Barbieri dejó a todos mudos con la confesión de Fede Bal: "Me gustan las gordas, las enanas, las viejas, todas..."

En una entrevista con Martín Cirio, la conductora explicó por qué su hijo no puede tener una relación monogámica.

23 Septiembre de 2025 11:48
Fede Bal y Carmen Barbieri

Si hay una mujer del espectáculo que sabe servir show, esa sin dudas es Carmen Barbieri. En las últimas horas, su nombre fue tendencia en redes sociales por hablar sin filtro de su matrimonio con Santiago Bal y cómo se enteró que le era infiel con Ayelén Paleo; además mandó al frente a su hijo, Fede Bal, con una confesión de mujeriego.

En una entrevista con Martín Cirio, la ex vedette entendió a la perfección el humor de su colega y cómo manejarse con soltura en el mundo del stream. En este contexto, sacó a la luz cómo aconsejó a su hijo que no se separara de Sofía Aldrey en 2023.

Carmen Barbieri aconsejó a Fede Bal que se separe de Sofía Aldrey

Cabe recordar que la pareja se separó cuando Aldrey descubrió a su novio siendo infiel por la aplicación del lavarropa que tenían en la casa donde convivían: "Cuando viene y me cuenta 'mamá, no estoy bien con Sofía', le digo 'es la madre de tus hijos'".

Según recordó, su Fede le contestó con total sinceridad: "'Sí, es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos, pero no es la mujer que yo elijo para estar. A ver, sos mi mamá, no te puedo decir, pero necesito una mujer que me mueva y me movilice'".

Lejos de resguardar la intimidad de su hijo, Barbieri siguió el relato: "Le digo 'Pero no podés dejarla, ella estuvo con vos a tu lado, ella te cuidó, ella te bañó, ella te atendió, ella todo'".

Bal escuchó a su madre pero reconoció sus problemas para mantener una relación monogámica: "Me agarró contra la pared y me hizo así. 'Me gustan todas, las gordas, las enanas, las flacas, las viejas, las jóvenes, no menores, pero me gustan todas y las doy. ¿Se merece, Sofía, que yo la cague así?'". Finalmente, le recomendó a su hijo que lo mejor era distanciarse de Aldrey: "Le dije 'Lo mejor que podés hacer es separarte'".

En la misma línea de las infidelidades, Carmen Barbieri reveló cómo descubrió a Santiago Bal con Ayelén Paleo: según su relato, abrió el mail de su ex marido y fue directo a la papelera donde vio como el comediante le ofreció dólares, un departamento y autos a la modelo con tal de estar juntos.

Ayelen Paleo Carmen Barbieri Fede Bal Martin Cirio

