La verdad detrás de la pelea entre Ángela Torres y Maia Reficco: escándalo con Colapinto en el medio

Sin dudas, Maia Reficco y Franco Colapinto son la pareja del momento. Los tortolitos dejaron de esconderse y se muestran muy enamorados en los boxes de la Fórmula 1. Sin embargo, hay una historia de supuesta traición que vuelve a poner a la joven en el centro de la escena.

Si bien la actriz logró ser parte de grandes éxitos en Broadway y de películas taquilleras en plataformas muy populares, su nombre quedó envuelto en rumores por haber sido señalada como la tercera en discordia en la relación de dos figuras importantes del país.

Maia Reficco habría sido la tercera en discordia entre Ángela Torres y Agustín Casanova

Corría el año 2018 cuando Ángela Torres atravesaba uno de los momentos laborales más esperados: su primer protagónico. Al frente de Simona, no solo cosechó un gran éxito en la pantalla, sino que además protagonizó un fuerte "shippeo" con Agustín Casanova. Los jóvenes eran un boom dentro y fuera de la pantalla, y lo que comenzó como ficción terminó convirtiéndose en un romance que duró poco, ya que según versiones en la historia apareció Reficco.

Las actrices eran grandes amigas. Entre salidas, proyectos y sueños laborales, Ángela y Maia construyeron un vínculo cercano, reflejado en múltiples apariciones juntas y contenido compartido en redes sociales. Con el tiempo, esa cercanía se diluyó cuando Reficco se instaló en Estados Unidos para proyectar su carrera artística, y desde entonces no volvieron a mostrarse juntas.

Maia Reficco y Ángela Torres supieron ser grandes amigas

Sin embargo, fue en 2025 cuando Angelita habló públicamente sobre aquella ruptura. En una entrevista, la autora de Favorita contó que atravesó un doloroso episodio en el que "le clavaron un puñal", lo que la llevó a cortar vínculo con una amistad. Incluso mencionó que se trató de una "daga de amor".

A partir de esas declaraciones, el nombre de Maia comenzó a sonar con fuerza. Los detalles que brindó la artista alimentaron las especulaciones: "Fue horrible porque se metió con una persona por la que yo sentía mucho. Yo estaba muy enganchada". Acto seguido, relató que fue testigo de la supuesta traición durante una fiesta: " Me miró y se fue al cuarto con él ", recordó.

"Mia Reficco":

Porque Angela Torres recordó que la actual novia de Colapinto le chapó y le cogió el novio en la cara, Agustín Casanova de Marama pic.twitter.com/WY247p5Z5F — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) May 2, 2026

El testimonio generó revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios apuntaron directamente contra Reficco. La teoría se sostuvo tanto por el distanciamiento entre ambas como por la coincidencia temporal con las colaboraciones musicales que la actriz realizó con Agustín Casanova. De todos modos, ninguna de las protagonistas confirmó estas versiones.

Aunque pasaron los años, las especulaciones siguen vigentes. En los últimos días, Ángela Torres volvió a ser consultada por el tema y reafirmó que la relación se terminó por la intervención de un tercero, aunque negó que haya sido por Casanova. " No puedo juzgar a nadie... yo olvido y perdono. Demencia total ", cerró. Sus palabras volvieron a alimentar las sospechas entre los fanáticos.

Presente lujoso

Lejos de aquella historia, Maia Reficco fue tendencia el pasado domingo tras su llegada al Gran Premio de Miami para acompañar a Franco Colapinto, quien consiguió el séptimo puesto en una jornada que también contó con la presencia de Lionel Messi.

Maia Reficco apareció con un lujoso look para apoyar a Franco Colapinto

La actriz también llamó la atención por su look: lució un vestido a lunares de la marca Buci, una firma emergente de Nueva York que también utiliza Bella Hadid. La prenda cuesta 445 dólares y ya se encuentra agotada en la mayoría de los talles.

Mientras esperaba a Franco Colapinto, una periodista se acercó a Maia Reficco y le consultó sobre los looks y la presión que muchas veces sienten las mujeres en este tipo de eventos, donde la moda y el glamour ocupan un lugar central. "Me estresé, pero nada, yo acá no vengo más que a bancar a Franco. Sí, me estresé, también fue divertido, no me quejo", expresó.