Galperin, los subsidios millonarios y la burla a una jubilada: el dueño de ML ya recibió del Gobierno "más de 750.000 jubilaciones"

Marcos Galperin volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica, aunque esta vez no por una innovación tecnológica ni por el crecimiento de Mercado Libre, sino por una carcajada virtual que indignó a miles de personas. El empresario más rico de la Argentina decidió burlarse en redes sociales de una jubilada que relataba, angustiada, que no puede llegar a fin de mes ni pagar sus remedios desde que el Gobierno recortó beneficios para adultos mayores. Y el gesto, un simple emoji de risa, terminó desatando una tormenta política y social que expuso las contradicciones de uno de los empresarios más poderosos del país.

La burla de Galperín

Todo comenzó cuando un usuario libertario compartió el video de una entrevista callejera a una mujer jubilada. "Mi noticia es que, como jubilada, no puedo vivir; es la noticia de todos", decía la señora frente a las cámaras. Luego agregaba: "Los remedios que nos sacaron tendrían que haberlos dejado. Ahora tengo que pagar los remedios, tengo que pagar todo, y no me alcanza. No me gusta pedirle a mis hijos". El usuario calificó la escena como "Kukismo en estado puro".

Y Galperin decidió sumarse con un emoji de risa. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de críticas contra el fundador de Mercado Libre, acusado de exhibir una brutal desconexión con la realidad cotidiana de millones de jubilados que sobreviven entre recortes, tarifazos y medicamentos impagables. Uno de los cruces más duros llegó de parte del periodista Ari Lijalad, quien apuntó directamente al corazón de la contradicción que rodea al empresario.

A través de su cuenta de X, el conductor de El Destape radio disparó: "Hagamos números, @marcos_galperin. Según tus balances el Estado te regaló 247 millones de dólares en 3 años. Son, mínimo, 300.000.000.000 pesos. La jubilada cobra hoy 393.000 pesos. O sea: $300.000.000.000 (Galperin) vs $393.000 (jubilada). Hacé la cuenta: te llevaste más de 750.000 jubilaciones. No causa mucha gracia".

Hagamos números, @marcos_galperin



Según tus balances el Estado te regaló 247 millones de dólares en 3 años.

Son, mínimo, 300.000.000.000 pesos.



La jubilada cobra hoy 393.000 pesos.



O sea:

$300.000.000.000 (Galperin)

vs

$393.000 (jubilada)



Hacé la... pic.twitter.com/9NdsdOR1OH — ari lijalad (@arilijalad) May 4, 2026

El mensaje estuvo acompañado por extractos de balances oficiales de Mercado Libre presentados ante la SEC de Estados Unidos, donde la propia empresa reconoce millonarios beneficios fiscales otorgados por el Estado argentino a través del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Según esos documentos, la compañía recibió beneficios impositivos y reducciones en cargas sociales por decenas de millones de dólares anuales.

Sólo entre 2023 y 2025, los beneficios vinculados a Ganancias y aportes patronales superaron los USD 247 millones. La polémica golpeó especialmente porque Galperin construyó durante años un discurso feroz contra el "Estado presente", los subsidios y el gasto público. Sin embargo, los balances de su propia empresa muestran que Mercado Libre es uno de los mayores beneficiarios de regímenes de promoción estatal.

La contradicción quedó expuesta con crudeza: mientras miles de jubilados pierden medicamentos gratuitos y deben elegir entre comer o comprar remedios, uno de los empresarios más ricos del continente se ríe de ellos al mismo tiempo que recibe enormes ventajas fiscales financiadas por ese mismo Estado que suele despreciar. Las críticas no tardaron en multiplicarse.

La economista Candelaria Botto fue una de las voces más contundentes. "Él no lo entiende porque viene de una familia donde lo cuidó una empleada, pero en la mayor parte de la Argentina fueron las madres, abuelas, tías y hermanas las que llevaron adelante los hogares argentinos. Trabajaron 24/7 y este pelotudo se ríe de que no lleguen a fin de mes", escribió.

Y agregó: "No dimensionamos la cantidad de abrazos que le faltaron de chico para estar riéndose de una mujer mayor que tiene que elegir entre comprar comida o medicamentos. Alma pobre". Incluso el streamer Coscu, habitualmente alejado de la discusión política, cuestionó al empresario: "Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad, acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada a la que no le alcanza para los remedios".

Sólo entre 2023 y 2025, los beneficios vinculados a Ganancias y aportes patronales de Mercado Libre superaron los USD 247 millones.

Pero la controversia no terminó ahí. El episodio volvió a poner bajo la lupa la relación histórica entre Mercado Libre y los beneficios estatales. La empresa ingresó al régimen de promoción tecnológica durante el gobierno de Alberto Fernández y desde entonces accedió a importantes reducciones impositivas, estabilidad fiscal y créditos fiscales aplicables a IVA y Ganancias. Su empresa recibe más de 100 millones de dólares anuales en beneficios fiscales otorgados por ese mismo Estado al que cuestiona.

Los números son claros. Solo en los primeros nueve meses de 2023, Mercado Libre obtuvo unos USD 84 millones entre beneficios impositivos y reducciones en cargas sociales, bajo el régimen de promoción de la economía del conocimiento. Proyectado a todo el año, el monto supera los USD 110 millones. No se trata de un privilegio exclusivo: el régimen -heredero de la Ley del Software impulsada en tiempos de Néstor Kirchner- fue diseñado para incentivar un sector estratégico.

Pero sí hay una particularidad: por escala, Mercado Libre es su principal beneficiario. Ahí es donde aparece el cortocircuito. Mientras el discurso público del empresario apunta contra el "costo" del Estado, su compañía se apoya en un esquema que reduce significativamente su carga tributaria. Según estimaciones, estos beneficios llegaron a representar al menos el 12% de sus ganancias en Argentina en determinados períodos.

Javier Milei y Marcos Galperín

El beneficio le corresponde, pero también podría prescindir de él. No es obligatorio. Es una decisión empresarial. En paralelo, Galperin mantiene una fuerte influencia sobre el debate público y político, alineado con el gobierno de Javier Milei y con un discurso permanente contra el "populismo", los sindicatos y el rol del Estado.