Misterio y tensión en Salta: hallaron una avioneta abandonada en medio del monte y buscan a sus ocupantes

Una escena digna de una película de suspenso policial sacudió al este de Salta durante la madrugada del sábado: una avioneta apareció abandonada en medio del monte chaqueño, sin tripulantes, con la matrícula parcialmente borrada y rodeada de interrogantes que por estas horas mantienen en alerta a las fuerzas federales. El episodio ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de la localidad de Los Blancos y muy cerca del límite con Formosa.

Fueron los propios vecinos quienes advirtieron el extraño movimiento en la oscuridad y dieron aviso a las autoridades después de observar cómo la aeronave descendía abruptamente en plena zona rural. Cuando efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con una escena desconcertante: la avioneta estaba completamente vacía. No había rastros de los ocupantes. Tampoco señales inmediatas de qué había ocurrido tras el aterrizaje o caída.

Lo único visible era la aeronave inmóvil en medio del monte y una serie de detalles que rápidamente despertaron sospechas. Según las primeras observaciones, la avioneta sería de procedencia boliviana, ya que tenía pintada la bandera de ese país sobre su estructura. Pero hubo otro dato todavía más inquietante: la matrícula estaba parcialmente borrada. Ese detalle encendió inmediatamente las alarmas de los investigadores.

Aunque dentro de la nave no se encontraron drogas ni cargamentos ilegales, el caso pasó rápidamente a manos de áreas especializadas. Intervino personal de Drogas de la Policía de Salta, Gendarmería Nacional y la Justicia Federal, que ahora intenta reconstruir qué ocurrió durante esas horas de la madrugada y quiénes viajaban a bordo. Las sospechas crecieron todavía más cuando los investigadores detectaron huellas de camionetas en las inmediaciones de la aeronave.

Hallaron una avioneta abandonada en medio del monte

Ese indicio abre una hipótesis inquietante: que otras personas esperaban en el lugar y ayudaron a escapar a los ocupantes apenas la avioneta tocó tierra. En medio del monte y la oscuridad absoluta, los tripulantes parecen haberse esfumado sin dejar rastros. Durante las horas posteriores al hallazgo se desplegaron rastrillajes en distintos sectores de la zona, pero hasta el momento nadie fue encontrado. Ni pilotos, ni acompañantes, ni personas vinculadas directamente al aterrizaje clandestino.

La causa quedó bajo la órbita de Gendarmería Nacional Argentina, que trabaja para determinar el origen exacto de la aeronave, reconstruir su recorrido y establecer si existe un vínculo con actividades ilícitas. La región donde apareció la avioneta, el este salteño y las zonas limítrofes con Bolivia y Paraguay, suelen figurar desde hace años en investigaciones relacionadas con vuelos clandestinos y tráfico ilegal, aprovechando la inmensidad del monte y las dificultades de control en áreas rurales alejadas.