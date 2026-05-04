Mikel Santiago en BBN: "Muchas veces la realidad supera cualquier fantasía que podamos escribir"

En el marco de su visita a la Argentina por la Feria Internacional del Libro, Mikel Santiago presentó La Chica del Lago, su nueva novela de suspenso psicológico, y dialogó con BigBang sobre el detrás de escena de esta atrapante historia, sus próximas adaptaciones audiovisuales, la relación con la fama y el fenómeno lector que lo convirtió en uno de los autores más vendidos del género.

El escritor vasco, dueño de una narrativa vertiginosa y adictiva, llega una vez más al país con una obra que promete convertirse en otro éxito editorial y, posiblemente, también televisivo. La Chica del Lago tiene como protagonista a Quintana Torres, una escritora bestseller que construyó su carrera gracias a una novela basada en un misterioso caso ocurrido hace 25 años en Urquizu, un pequeño pueblo del País Vasco.

Aquella historia narraba una muerte trágica que nunca terminó de cerrarse del todo. Sin embargo, cuando Quintana se encuentra presentando su último libro y reconoce entre el público a alguien de ese pasado que creía enterrado, todo cambia.

"Durante la firma le entregan un mensaje que la obliga a cancelar toda su gira y volver al pueblo, porque parece que hay algo nuevo en aquel caso que requiere su atención", adelantó Santiago sobre una trama que vuelve a mezclar crimen, memoria y secretos enterrados.

La Chica del Lago de Mikel Santiago

Con esa premisa, el autor vuelve a demostrar por qué es considerado uno de los maestros del thriller contemporáneo en español: personajes sólidos, giros inesperados y una atmósfera que atrapa desde la primera página.

Pero la novedad no termina en el papel. Santiago confirmó que La Chica del Lago ya comenzó a dar sus primeros pasos para convertirse en miniserie, aunque aún no se conoce la plataforma y sus protagonistas. "Tenemos en marcha el tratamiento de una miniserie. Estamos al principio del proyecto, pero ya hay incluso ideas de casting y también un director. Es una información que todavía no puedo dar ", reveló con entusiasmo.

La noticia no sorprende si se tiene en cuenta el éxito de La última noche en Tremor, serie de ocho episodios basada en su novela La última noche en Tremore Beach, estrenada por Netflix y dirigida por Oriol Paulo.

Sobre aquella experiencia, el escritor recordó que todo ocurrió "a una velocidad poco habitual" para una plataforma de semejante magnitud. Además, destacó el trabajo del realizador español, a quien admiraba desde hacía años por títulos como El Cuerpo o Los renglones torcidos de Dios. "El resultado fue un producto muy bueno, con una factura maravillosa. Si lo de La Chica del Lago sale igual de bien, sería feliz", aseguró.

La Chica del Lago de Mikel Santiago

A pesar de haberse convertido en un fenómeno editorial con millones de lectores, el escritor asegura que vive el reconocimiento con absoluta naturalidad. "Yo sigo llevando a mis niñas al colegio, salgo a comprar el pan y hago mi vida tranquila. A veces noto alguna mirada o escucho un 'mira, el escritor', pero nada apabullante", contó entre risas.

BigBang tuvo el placer de entrevistar al escritor, donde dejó en claro que la fama no lo interpela para nada:

¿De qué se trata La Chica del Lago?

La Chica del Lago es la novela que he venido a presentar a Argentina, así como las otras ocho anteriores que tengo. La Chica del Lago es la historia de Quintana Torres. Es una escritora de éxito, una escritora bestseller. La novela comienza con ella subida en un escenario, presentando su último libro y entre el público que viene a verla, de pronto ella reconoce una cara. Es importante explicar que Quintana Torres es una escritora que ha triunfado porque escribió una novela sobre un caso real que ocurrió en un pequeño pueblo, que es su pueblo de procedencia, que es un pueblo del País Vasco llamado Urquizu. Esa novela fue un fenómeno de ventas. Es la historia de una muerte trágica... quedé aficionado. Se ha hecho preguntas de hasta qué punto aquella muerte que ocurrió hace 25 años pudo ser también un asesinato.

Cuando ella está presentando un libro en este escenario, aparece alguien de ese pueblo que ella no esperaría jamás ver. Y, esta persona, durante las firmas, le entrega un mensaje que le va a hacer cancelar su gira, regresar a ese pueblo, porque parece que hay algo nuevo en aquel caso que requiere la atención de Quintana.

¿Se viene una serie sobre el libro?

Sí, tenemos ya en marcha un desarrollo de un tratamiento de una miniserie. Estamos todavía como al principio del proyecto. Incluso hay algunas ideas de casting y que no puedo decir. Y también hay un director. O sea, que ahora hablando muy en serio, de hecho ya tenemos algo, pero sí que es una información que ahora mismo no puedo dar por temas obvios.

Ya tenés una serie...

Si, La última noche en Tremor, que es como se llama la serie, son ocho capítulos, basada en mi primera novela, La última noche en Tremore Beach. Está dirigida por Oriol Paulo, también escrita por él. Yo era muy fan de Oriol. La verdad es que le sigo desde Bajo la Tormenta, El Cuerpo. Era un tío que tiene una muy buena factura de thrillers. Hizo también la adaptación de Los renglones torcidos de Dios y de la novela de Harlan Coben El Inocente. Estas me las había visto. Y entonces un día yo le seguía en Instagram, pues como un fan y de repente se me pone a seguir a mí. Tenemos como una charla que me dejó muy mosqueado, porque él tampoco dijo nada. Pero esa semana a través de Penguin Random House, me llegó el mensaje de la productora, de Andrea Hermida, que estaban interesados en la novela.

Fue un proceso relámpago. Fue un proceso muy rápido para lo que normalmente, lo lento que va todo esto, sobre todo siendo una gran plataforma como Netflix. Fue muy rápido.

Oriol en una llamada posterior, me dijo que tenía muy claras algunas cosas para la novela. Tremore Beach yo creo que por formato, daba como para una buena película, por el tamaño de la novela, por lo que ocurre en los giros, en los cursos narrativos. Pero Oriol quería hacer una serie, quería hacer una cosa más grande, con más recovecos . Él tenía su equipo de guionistas de siempre, me explicó un poco lo que iban a hacer, me pareció bien y trabajaron ellos, yo realmente supervisé bastante poco, leí los guiones, di un par de notas fundamentales que me parecían importantes. Pero más allá de eso, fue el trabajo de Oriol y su equipo, lo que yo considero que fue un producto muy bueno y una factura maravillosa, con en este caso Javier Rey como protagonista es un súper acierto, y Ana Polvorosa en el papel de Judy, de la chica que conoce en el pueblo. Estoy contento. Si lo de La Chica del Lago sale igual de bien, sería feliz.

¿Pensás que hoy en día la realidad supera la ficción?

Yo creo que hoy en día tenemos mucha información, accedemos a más cosas que antes. Antes había casos que no llegaban a las manos del público, no llegaban a los oídos de la gente. La prensa tiene un gusto por el suceso, antes el suceso estaba más relegado a una prensa de serie B. Hoy en día está en las portadas y sabemos mucho más, pero estoy totalmente de acuerdo en una cosa: hay cosas que leo en la prensa que si yo las pongo en una novela la gente me diría ¿pero qué fantasía tienes?. Yo creo que además la realidad es como el diamante bruto, sin pulir, tiene potencial de historia. Es una historia en sí misma, pero para un escritor de ficción nosotros la ecualizamos, la armonizamos, le metemos personajes, la hacemos muy digerible y presentamos un cuadro más agradable muchas veces o más completo en otras ocasiones. La realidad muchas veces son piedras brutas, joyas brutas que están ahí tanto en crimen como en las historias bonitas, no solo quiero decir en lo criminal y la ficción está ahí para ecualizar, para monetizar, para completar y presentar esa realidad de una manera más fácil de consumir.

¿Cómo te llevás con la fama?

Yo vivo en una ciudad muy tranquila donde puedo llevar a mis niñas al cole, ir por el pan; a veces noto miradas o escucho: "Mira, el escritor". Yo creo que los escritores no somos tan rabiosamente famosos como, por ejemplo, un actor. Y creo que el lector, los lectores son otro tipo de personas. Muchas veces cuando estoy en una firma de libros y tengo al lado un actor o un personaje televisivo, el público es muy diferente, cómo el público trata a ese personaje, tiene mucho menos cautela.

Con un escritor la gente tiene más distancia, no se atreven tanto. Yo llevo la fama muy bien porque realmente, ni me entero, igual cuando vas a una feria y viene un montón de gente, es apabullante y estos momentos en que, por ejemplo, viene alguien que se ha leído el libro en un momento tan apabullante de su vida y se emociona, y está muy nerviosa, ahí de repente dices "bueno, a ver, esto hay que controlarlo". Esos son los momentos en que te espalan. Es cierto que los libros me los lee alguien. Pero yo en mi vida la llevo como la llevo siempre, escribiendo tranquilamente en mi casa, de vez en cuando dando alguna miradita o alguien que se quiera hacer una foto conmigo en un bar de repente porque me ha reconocido, pero nada apabullante.

¿Por qué la gente tiene que leer tus libros?

Me da un poco de vergüenza siempre hacer este momento de vendedor. Pero también es cierto que es a lo que hemos venido. Yo creo que mis libros tienen algo que posiblemente es lo que los hace únicos y es bonito; me gustan mis libros porque tienen ese carácter único de ser un libro que es rápido. Son novelas de seiscientas y pico páginas que te las puedes leer en dos o tres días; de hecho, ocurre y los desafío a los que todavía no habéis probado. Pero son novelas donde hay personajes que no son planos, muy construidos y donde hay historias que van más allá del thriller o del misterio o del suspenso. Intento que haya una conexión con los personajes, me gusta labrar los personajes y creo que te lees un libro rápido, te deja un buen pozo y el mejor homenaje que le pueden hacer a un libro a mis lectores son sus palabras, lo que dicen ellos, y un hecho que se da muy pocas veces, pero en mi caso pasa. La gente relee mis libros .

Con La Chica del Lago, Mikel Santiago vuelve a apostar por ese combo infalible de intriga, humanidad y ritmo cinematográfico. Y mientras la novela ya despierta expectativa entre sus seguidores, la posibilidad de verla convertida en serie confirma que el universo del escritor español recién empieza a expandirse aún más.