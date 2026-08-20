La verdadera cara de Benja Fernández: su hermana Olivia lo mandó al frente y reveló cómo es puertas adentro

Benjamín Fernández es el segundo hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández y, pese a su corta edad, ya se convirtió en uno de los bebés más queridos de las redes sociales. Desde su nacimiento, el pequeño conquistó tanto a los fanáticos del futbolista como al público en general gracias a su carisma y sus tiernas ocurrencias. Cada una de sus apariciones en las redes genera una oleada de comentarios y reacciones llenas de cariño.

Su mamá, consciente del afecto que despierta el pequeño, suele compartir en su cuenta de Instagram distintos momentos de su crecimiento. Fotos, videos y escenas de la intimidad familiar permiten conocer un poco más de la personalidad de Benja, que cada vez que aparece frente a cámara consigue robarse todas las miradas.

Valentina Cervantes compartió un tierno momento de su hijo Benja

Sin embargo, esta vez fue Olivia, la hija mayor de Enzo y Valentina, quien se encargó de revelar la "verdadera cara" de su hermano menor y terminó protagonizando un divertido momento familiar.

A través de sus historias de Instagram, Valentina Cervantes compartió un video en el que se puede ver a Benja andando en monopatín. Mientras el pequeño paseaba tranquilamente, su hermana decidió desenmascararlo frente a cámara: "Él se hace el que es bueno, pero en realidad es maldito", lanzó Olivia mientras llamaba a su hermano.

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La ocurrencia provocó inmediatamente la risa de Valentina, pero la nena no se quedó ahí y redobló la apuesta con una definición todavía más contundente: "Un diablo es". Ajeno a las acusaciones de su hermana, Benja continuó divirtiéndose con su monopatín. "Andás muy rápido vos", le advirtió su mamá mientras seguía registrando la escena.

Familia de Enzo Fernández

Olivia, por su parte, quiso llevar el juego un poco más lejos y desafió a su hermano: "Benja, ¿hacemos una carrera? Se va a enojar, ¿eh?", anticipó entre risas. El divertido ida y vuelta dejó al descubierto la complicidad entre los hermanos y mostró una postal diferente de la intimidad de la familia Fernández-Cervantes: lejos de la imagen angelical con la que suele conquistar las redes, Benja tiene en su propia casa a una hermana dispuesta a contar todos sus secretos.