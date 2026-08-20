Rodrigo Lussich contó el drama que vivió su familia por una estafa de Fernando Cerimedo

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia no tardó en generar repercusiones en la Argentina. El consultor político, que tuvo un rol como estratega digital durante la campaña presidencial de Javier Milei y también trabajó junto al presidente boliviano Rodrigo Paz, quedó bajo investigación por el ataque a Nadia Beller, abogada y activista con quien habría mantenido una relación sentimental.

Cerimedo fue detenido durante la madrugada del martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires. La Justicia boliviana lo investiga como autor intelectual de una tentativa de femicidio y la Fiscalía solicitó 180 días de prisión preventiva mientras avanza la causa.

Nuevas denuncias públicas contra Fernando Cerimedo exponen a La Libertad Avanza

El episodio que desencadenó la investigación ocurrió el lunes por la noche. Beller fue atacada a balazos en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra por hombres que se presentaron vestidos como repartidores. La mujer recibió tres disparos , sobrevivió y debió ser hospitalizada. Posteriormente, responsabilizó públicamente a Cerimedo por lo ocurrido.

Mientras el caso comienza a tomar dimensión internacional, en Argentina Rodrigo Lussich, usó sus redes sociales para lanzar una durísima acusación contra Cerimedo y revelar una historia personal que se remonta a más de una década.

Rodrigo Lussich escrachó a Fernando Cerimedo

El conductor comenzó su descargo recordando quién era Cerimedo antes de convertirse en un hombre vinculado a las campañas políticas y al universo libertario: "Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo (preso en Bolivia acusado de mandar matar a su amante) era un estafador que ya delinquía en el año 2012. Era un remisero en la esquina de Luro y Chile".

Pero el relato rápidamente pasó del recuerdo a una denuncia mucho más personal. Según contó Lussich, su propia familia habría sido víctima de una maniobra inmobiliaria en Mar del Plata, ciudad en la que Cerimedo residía por aquellos años. " Ese año estafó a mi familia en Mar del Plata (donde él residía por entonces y tenía un comercio) vendiéndoles un departamento que ya estaba escriturado a nombre de otras personas a 35 mil dólares, los únicos ahorros que mi mamá y su esposo pudieron tener en ese entonces".

Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo (preso en Bolivia acusado de mandar matar a su amante) era un estafador que ya delinquía en el año 2012. Era un remisero en la esquina de Luro y Chile. Ese año estafó a mi familia en Mar del Plata (donde él residía por... — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) August 20, 2026

De acuerdo con la versión del periodista, la operación se realizó mediante un boleto de compraventa y bajo la promesa de que posteriormente llegaría la escritura. Sin embargo, aseguró que eso nunca ocurrió y que la situación terminó de la peor manera para su familia: "Cerimedo les dio un boleto de compra venta prometiendo una escritura que nunca apareció . Mi familia fue acusada de usurpación del inmueble y desalojada".

Lussich aseguró además que el conflicto llegó a la Justicia y afirmó que, pese al resultado judicial, su familia nunca logró recuperar los 35 mil dólares que había destinado a la compra de la propiedad: "Cerimedo jamás devolvió ese dinero; se inició una causa por estafa que Cerimedo perdió (fue condenado a prisión en suspenso) pero nunca devolvió la plata declarándose insolvente".

Fernando Cerimedo preso en Bolivia

La existencia de antecedentes judiciales por estafa de Cerimedo también fue recogida por medios brasileños, que señalan que en 2016 recibió una condena de dos años y medio de prisión condicional por delitos vinculados a estafa y fraude.

Sin embargo, el conductor no terminó ahí. En la última parte de su publicación trazó un puente entre aquel episodio que, según relató, atravesó su familia y el posterior crecimiento político y mediático de Fernando Cerimedo: "Para cuando el juicio tuvo sentencia ya asesoraba a Milei y su ejército de trolls en redes más todo lo que vino después, hasta su actual detención en Bolivia". Finalmente, Rodrigo Lussich soltó una fuerte reflexión y apuntó contra el espacio que llevó a Javier Milei a la presidencia: "De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos".