Libertarios intentan instalar que el ataque a Nadia Beller fue un "autoatentado"

La defensa pública de Fernando Cerimedo sumó un capítulo indignante. Mientras el exasesor de Javier Milei permanece detenido e imputado por tentativa de femicidio contra Nadia Beller, referentes libertarios y su abogada intentan instalar que la mujer habría organizado el ataque a balazos contra sí misma.

La teoría del "autoatentado" apareció en redes sociales, fue amplificada por dirigentes oficialistas y terminó formalizada por la propia defensa de Cerimedo. Todo esto, mientras Beller continúa internada en Bolivia, embarazada y recuperándose de una intervención quirúrgica por las heridas sufridas.

Fran Fijap también se sumó a la operación

El periodista libertario Fran Fijap cuestionó el ataque y puso en duda el relato de la víctima: "Es toda una opereta manejada por el violín de Evo. La mina supuestamente recibió cuatro balazos, pero no se ve sangre y, apenas seis horas después, ya estaba hablando ante las cámaras desde una sala de operaciones. Para mí, es toda una opereta. Es más, me meto al pedo, pero cuando uno ve una injusticia, hay que hablar".

La diputada libertaria Lilia Lemoine, cuyo mensaje fue retuiteado por Javier Milei, escribió: "Los sicarios estudiaron en la Academia para Copitos 'Montiel' y la investigación periodística está a cargo de Tomás Méndez. Solo falta Castrobianchi haciendo una denuncia en la historia (creo que lo reemplazaron con Pagano). Se me llenó de kukas 'decí algo de Cerimedo'... qué se yo. No sé nada de Cerimedo hace bocha. Pero veo a la mina y muero de risa . El método es siempre el mismo: víctima + cámara + acusación a alguien del entorno de Milei + lágrimas a pedido".

La opinión de Lemoine que fue compartida por Milei

La abogada Margarita Arce fue todavía más lejos y acusó directamente a Beller de haber organizado el ataque: "Cerimedo no mandó a matar a Nadia Beller. Asumimos nosotros como defensa, y voy a atreverme a decir, al pueblo en general, que esto fue un autoatentado. Creemos que ella fue la que ha armado todo para ocasionar este tipo de lesiones y poder también acusar a Fernando Cerimedo , que es muy cercano a Rodrigo Paz. Sobre lo que estoy diciendo, vamos a presentar pruebas", afirmó en Radio Rivadavia.

Luego insistió: "Si mirás los videos, se nota que todo es armado. Yo estoy diciendo que esto es un autoatentado. Nos preguntamos cómo alguien puede hacer eso. Pues ella lo ha hecho. Hay personas que, por angurria de poder, que son capaces de cualquier cosa. Podrá estar embarazada y todo pero...".

Arce también intentó desacreditar la cantidad y gravedad de las heridas: "Ella habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia se habló de dos tiros: en el hombro derecho e izquierdo", explicó y remarcó: "Ella (Nadia Beller) no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos".

La defensora también minimizó el vínculo entre Cerimedo y Beller: "Alguna vez, cuando la conoció, por ciertos hechos hubo un coqueteo de ella (Beller) hacia él (Cerimedo). Pero nada más. Ella, al tener conocimientos en organizaciones sociales, alguna vez le dio unos tips a Fernando, que no conocía mucho la idiosincrasia boliviana, para solucionar algún que otro problema que tuvo el gobierno a principios de año", dijo e incluso negó que Cerimedo fuera el padre del embarazo de Beller: " Fernando me ha dicho que él no ha tenido relaciones sexuales con Beller . No es el padre".

Beller respondió desde la cama del hospital

La abogada boliviana respondió públicamente a la teoría del autoatentado y a las acusaciones de Arce: "Me dirijo a la opinión pública para desmentir categóricamente las declaraciones difamatorias vertidas en mi contra por la señora Margarita Arce, ahora abogada de Cerimedo".

Beller sostuvo: "Es vergonzoso que, con el único fin de congraciarse con el señor Fernando Cerimedo para que le cumpla su deseo de ser viceministra de gobierno—como relata en la siguiente foto la ex vocera presidencial—, sea capaz de recurrir a cualquier mentira sin medir el daño humano" , y sobre la acusación vinculada con su embarazo, afirmó: "Esta persona ha llegado al absurdo de negar la paternidad del hijo que espero. Ante esta infamia, expongo los siguientes hechos irrefutables".

Nadia Beller

Beller explicó que Cerimedo la acompañó a una consulta médica antes del ataque: "El día anterior al intento de feminicidio en mi contra, Fernando Cerimedo me llevó personalmente a recibir atención médica en la Clínica Las Américas", dijo en su cuenta de Facebook oficial y agregó: "En dicha cita médica nos realizaron la ecografía de control del bebé. Él estuvo presente en la evaluación médica, los estudios y me acompañó en la internación. Él mismo asumió la responsabilidad económica cancelando la cuenta del hospital y los medicamentos de la farmacia, pagando con una tarjeta black".

Las amenazas que recibe Nadia Beller

La mujer señaló que esos datos pueden ser comprobados: "Esto se puede constatar con las cámaras del hospital y el registro del pago de la atención y la farmacia. ¿Eso haría un hombre engañado o que no sea el padre del hijo que espero?¡Es indignante!". Beller también denunció el impacto de los ataques mientras permanece internada: "Utilizar la mentira y ofender a una mujer embarazada a fin de afectarla social y emocionalmente, sabiendo que estoy convaleciente en una cama de terapia hospitalaria, no tiene nombre".

Y cerró: "No permitiré que se manipule la verdad para desvirtuar los hechos de violencia y tentativa de feminicidio. Yo misma solicito una prueba de ADN del bebé en camino , y no para que él se haga cargo—no lo necesito—, sino para probar una vez más hasta dónde son capaces de llegar Fernando Cerimedo y su abogada".

El parte médico desmiente la versión del "autoatentado"

El parte médico de la Clínica de las Américas, al que accedió LA NACION, registró que Beller ingresó con "heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego". El informe consignó compromiso de la mama derecha, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo. También indicó una fractura expuesta conminuta de húmero derecho y una herida supraclavicular izquierda sin evidencia radiográfica de compromiso óseo.

El diagnóstico detalló un "postoperatorio de reducción" y "osteosíntesis de fractura expuesta de húmero derecho", además de una "extracción quirúrgica de dos cuerpos extraños" correspondientes a esquirlas de proyectil.

El parte médico de Nadia Beller

La clínica también confirmó que Beller estaba embarazada de aproximadamente cinco semanas . La ecografía abdominal no mostró lesiones en órganos intraabdominales ni líquido libre, pero el estado en el que ingresó obligó a una intervención quirúrgica de emergencia y luego a su traslado a terapia intensiva. El informe médico describió: "Los estudios radiográficos evidenciaron una fractura conminuta del tercio proximal diafisario del húmero derecho, con desplazamiento lateral del segmento distal y presencia de esquirlas metálicas en tejido blandos adyacentes".

También señaló: "Asimismo, se identificó un cuerpo extraño en la región infraclavicular derecha, sin datos de penetración o lesión torácica evidente, y una herida por proyectil en la parte supraclavicular izquierda, sin compromiso ósea".

El parte médico de Nadia Beller

La Justicia deberá establecer quiénes fueron los autores materiales, quién organizó el ataque y si Cerimedo tuvo participación en la planificación. Mientras tanto, la operación política para defenderlo ya está en marcha: Javier Milei amplificó el mensaje de Lilia Lemoine; Fran Fijap se burló de la víctima y la defensa habló de un "autoatentado".