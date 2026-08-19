Destrozaron a Cecilia Roth por su actuación en la serie de Moria

El estreno de Moria en Netflix no pasó inadvertido. La serie sobre la vida de Moria Casán llegó a la plataforma el 14 de agosto y, una vez que los ocho capítulos quedaron disponibles, las redes sociales se llenaron de comentarios, comparaciones y análisis. En medio de las repercusiones, Cecilia Roth terminó en el centro de las críticas por su interpretación de La One, especialmente por la caracterización y las diferencias con la figura real.

La ficción recorre distintos momentos de la vida y la carrera de Casán y eligió a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth para ponerse en la piel de la diva en diferentes etapas. Javier Van de Couter estuvo a cargo del guion y la dirección de la producción.

Cecilia Roth interpretó a Moria Casán

Sin embargo, fue después del estreno cuando el trabajo de Roth comenzó a generar una verdadera división entre los espectadores. La actriz asumió el desafío de interpretar a una Moria madura, probablemente la versión más reconocible y presente en la memoria del público, y las comparaciones no tardaron en aparecer.

El principal cuestionamiento estuvo puesto en la falta de parecido físico y en una caracterización que, para una parte de la audiencia, no consiguió hacer desaparecer a Roth detrás de Moria. Con la serie completa disponible, además, ya no se trató únicamente de evaluar una fotografía promocional: entraron en juego la voz, los movimientos, los gestos y la forma de construir una personalidad tan particular como la de La One.

Cecilia Roth en la piel de Moria Casán

Las críticas se multiplicaron en X, donde algunos espectadores fueron lapidarios con el resultado. "Como la cagaron con Cecilia Roth en la serie de Moria", escribió un usuario. Otro ironizó: "¿Cecilia Roth estaba interpretando a Adriana Aguirre o cómo es?". Mientras que un tercer comentario apuntó directamente contra su composición: "Qué ladrona Cecilia Roth haciendo de Moria, no se vio ni un video de YouTube".

El debate no surgió completamente de la nada. Antes del estreno ya habían aparecido dudas alrededor de la caracterización de Roth, aunque en ese momento todavía no era posible juzgar su interpretación completa.

¿Cecilia Roth estaba interpretando a Adriana Aguirre o como es? https://t.co/Kf1xHAjHmm — Warren Delecto (@WarrenDelecto) August 16, 2026

Uno de los que había puesto el tema sobre la mesa fue Daniel Ambrosino, quien en Intrusos señaló que el problema no estaría relacionado con la capacidad actoral de Roth, sino con la construcción estética del personaje. " La falla sería estética, de imagen, de vestuario y de maquillaje ", había asegurado.

Incluso había sido más contundente al hablar de las dificultades para acercarla físicamente a Casán: "No le estarían dando en la tecla para encontrar ese punto de imagen parecido al de Moria. No da con las facciones".

Que ladrona Cecilia Roth haciendo de Moria no se vio ni un video de YouTube.

Además dicen que solo grababa después de las 12 del mediodía porque a la mañana duerme. No hay lastre más grande en el mundo que un progre zurdo — Adelfa (@LemonCurd__) August 19, 2026

Lo que antes del lanzamiento era una discusión basada principalmente en las primeras imágenes terminó cobrando otra dimensión cuando el público pudo sentarse frente a la pantalla y ver la interpretación completa. Y allí quedó en evidencia también la decisión artística de Roth de no realizar una imitación literal de Moria. La propia actriz había explicado ese camino antes de que la ficción llegara a Netflix, durante una conversación cara a cara con Casán. " Fue mucho el trabajo personal, interno, para entrar en tu alma y no imitarte ", sostuvo sobre la manera en la que encaró el personaje.

Precisamente esa elección parece haberse convertido en uno de los puntos que más dividió opiniones. Mientras Sofía Gala cuenta naturalmente con rasgos y gestualidades que remiten a su madre, y Griselda Siciliani representa otro período de su historia, Roth debió construir a una Moria que el público conoce perfectamente y continúa viendo en televisión, entrevistas y redes sociales.

Me gusto Moria. Sofia impecable me impacto la actitud. Griselda estuvo bien. Cecilia Roth? no actuo, simplemente leyo 1 guion y mas parecida a Adriana Aguirre q a moria. un rotundo no.

Me gusto los fondos del comedor según la época/emoción. impresionante su casa de Leloir. 🤯 https://t.co/6SKV6cme1y — María Clara (@merymey) August 15, 2026

Tras el estreno también llegó el análisis de Marina Calabró, quien destacó varios aspectos de la producción y elogió especialmente el trabajo de Sofía Gala, aunque se mostró más crítica con las interpretaciones de Siciliani y Roth: "Vi seis capítulos porque la estoy viendo con Rolando y no llegamos a ver los dos últimos, pero básicamente coincido con todo lo que se dijo. Está espectacular, es muy pochoclera, pasa rápido, es linda para maratonear", señaló sobre la serie.

Calabró también destacó el despliegue visual de la producción: "Está estéticamente muy lograda, es bella de ver, la fotografía, el arte".

La serie de #Moria está bien. Pero: el exceso de música de las series modernas es algo que no acabo de tolerar. El punto "mágico" podrían haberlo evitado. No aporta. Griselda Siciliani la clava. Cecilia Roth fue a cobrar el cheque. Ni lo intenta. — MissSinopsis (@misssinopsis) August 19, 2026

De esta manera, el estreno terminó confirmando que la elección de la icónica actriz argentina sería uno de los puntos más discutidos de Moria. No necesariamente por su trayectoria o capacidad interpretativa, sino por una pregunta mucho más difícil de esquivar cuando se trata de una biopic: ¿cuánto tiene que desaparecer el actor para que el público consiga ver al personaje real?

Cecilia Roth eligió no copiar a Moria y buscar una interpretación propia. Para algunos espectadores, esa decisión le permitió escapar de una simple imitación; para otros, produjo exactamente el efecto contrario al esperado: mirar la pantalla y seguir viendo a Roth donde esperaban encontrar a Casán.