Milei viaja a un evento en Estados Unidos en el que se premió a Cerimedo: diplomacia deluxe, timing de terror

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar de la segunda edición de la Hispanic Gala, un evento organizado por La Derecha Diario y Latino Wall Street, la plataforma de educación financiera creada por militantes de Donald Trump. La fecha anunciada es el 14 de octubre y el lugar será Washington D.C. Allí, según la convocatoria, se reunirán presidentes, gobernadores, diputados, embajadores, influencers, artistas y empresarios vinculados con el llamado "nuevo poder hispano" en Estados Unidos.

El dato llega con un timing espectacularmente incómodo: Fernando Cerimedo, consultor político, socio de La Derecha Diario y uno de los organizadores de la gala, está detenido en Bolivia por tentativa de femicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

Cerimedo recibiendo el premio "Consultor Político del año" en la Gala Hispana Wall Street

Es decir, Milei viajará a un evento cuyo anfitrión está preso, cuya edición anterior lo premió como "Consultor Político del Año" y que ahora aparece bajo la lupa por sus vínculos políticos, económicos y judiciales. La diplomacia libertaria tiene esas cosas: uno viaja a celebrar el nuevo poder hispano y termina posando al lado de una organización cuyo socio principal está tras las rejas.

La Hispanic Gala busca reunir a referentes de la derecha latinoamericana y estadounidense en un evento de networking político, empresarial y financiero. Su organización está a cargo de Latino Wall Street y La Derecha Diario, el portal argentino que pertenece a Cerimedo y al influencer español Javier Negre.

La Derecha Diario hizo eco del premio que recibió Cerimedo

Mientras que, Latino Wall Street se presenta como una plataforma de educación financiera y fue creada por dos militantes vinculados al trumpismo. El evento funciona algo así como una vidriera para dirigentes políticos, empresarios, comunicadores e influencers que orbitan alrededor de las derechas radicalizadas de América Latina y Estados Unidos.

La primera edición se realizó en febrero de 2026, en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida. Allí, los organizadores premiaron a Cerimedo con el reconocimiento de "Consultor Político del Año". El encargado de presentarlo fue Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y hermano de Flavio Bolsonaro. Antes de que Cerimedo subiera al escenario, lo definió como el hombre que "tuvo el coraje, desde la Argentina, de ayudar a Brasil denunciando el posible fraude electoral de 2022 en la elección que puso al socialista Lula como presidente electo de Brasil".

Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro

El premio no fue una distinción menor. Cerimedo había ganado notoriedad por sus operaciones digitales, su participación en campañas de derecha y sus denuncias sobre supuestas irregularidades en las elecciones brasileñas de 2022, afirmaciones que alimentaron la narrativa de los Bolsonaro y su entorno contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Fue el mismísimo Negre quien anunció la participación de Milei en la segunda edición de la gala. En sus redes sociales escribió: "Tras el éxito de la gala hispana de Mar-a-Lago, tenemos el placer de anunciaros la gala en la que celebraremos el mes de la herencia hispana en Washington D.C., donde vendrán presidentes, gobernadores, diputados, embajadores, influencers, artistas y empresarios que representan el nuevo poder hispano en Estados Unidos".

Tras el éxito de la gala hispana de Mar a Lago tenemos el placer de anunciaros la gala en la que celebraremos el mes de la herencia hispana en Washington DC donde vendrán presidentes, gobernadores, diputados, embajadores, influencers, artistas y empresarios que representan el... pic.twitter.com/nOSZPmtmnK — Javier Negre (@javiernegre10) July 23, 2026

Entre los invitados estará Javier Milei. El Gobierno argentino confirmó el viaje, que se sumará a la participación del Presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, también en Estados Unidos.

Cabe destacar que Milei no pisa la Casa Rosada desde el 31 de julio, mantiene una agenda pública reducida y pasó buena parte de agosto recluido en la Quinta de Olivos. Sin embargo, parece tener bastante claro dónde quiere aparecer en octubre: junto a dirigentes internacionales, empresarios, influencers y operadores de la derecha global.

El viajecito internacional del presi

El viaje a Washington se suma a una agenda internacional cargada. En septiembre, Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU. En octubre, estará en la Hispanic Gala y también podría visitar Francia para participar de la Argentina Week en París, una iniciativa organizada por la Cancillería para atraer inversiones.

La Argentina Week sería una continuidad del evento realizado en Nueva York, que había quedado envuelto en polémica por el viaje de Manuel Adorni junto a su esposa Betina Angeletti en el avión presidencial. Ese episodio terminó con la salida de Adorni del Gabinete y causas judiciales en su contra.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

La fecha de la actividad en París todavía no está confirmada porque podría coincidir con el Coloquio de IDEA, que se realizará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el hotel Sheraton de Mar del Plata. La imagen promete ser perfecta: Javier Milei celebrando el "nuevo poder hispano" mientras uno de sus socios políticos intenta explicar desde una prisión boliviana por qué su expareja terminó baleada. En la Argentina libertaria, la agenda exterior no se suspende por un detalle menor como una acusación de tentativa de femicidio. El show debe continuar.