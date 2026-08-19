Mica Viciconte apuntó contra Flor Vigna por la actitud contra Cande Ruggeri: "No está encaminada ni sabe lo que quiere"

La polémica que se desató alrededor de Flor Vigna, Nicolás Occhiato y Cande Ruggeri sumó una nueva voz, y no precisamente neutral. En medio del stream La jugada, de Telefe, Mica Viciconte fue consultada por las declaraciones de la cantante y aprovechó para dar su opinión sobre una historia que, pese a tener más de una década, volvió a instalarse en el centro de la escena. Viciconte y Vigna tienen un antecedente imposible de ignorar: durante años fueron rivales en Combate, donde protagonizaron una fuerte competencia que trascendió la pantalla. Por eso, cuando le preguntaron por la actitud de su antigua compañera, Mica no esquivó la respuesta. "No comparto, la conozco un montón a Flor, no está encaminada, como que no sabe bien qué es lo quiere. Ella dio el salto en el Bailando, le fue muy bien. No sé lo que está buscando", lanzó.

Bastante crítica con el rumbo que tomó Vigna en los últimos años, Viciconte fue todavía más contundente cuando apareció en la conversación Nicolás Occhiato, ex pareja de Vigna y actual pareja de Flor Jazmín Peña. La cantante había vuelto a referirse a él al contar, desde La Casa de los Famosos México, una supuesta situación ocurrida durante un viaje en el que todavía eran novios. "Dijo que Occhiato fue la mejor relación que tuvo, la más linda... él está con su mujer, dejalo, no suma", cuestionó Mica, dejando en claro que considera innecesario que Vigna continúe hablando de aquella relación.

La conversación tomó otro rumbo cuando le plantearon a Viciconte si, teniendo en cuenta su antigua enemistad con Vigna, existía la posibilidad de que la cantante pudiera revelar alguna información comprometedora sobre ella. "¿Creés que sería capaz de lanzar un carpetazo contra vos? Creo que en cualquier momento puede llegar", le preguntaron. Mica no cerró la puerta a esa posibilidad. "No sé, puede ser. Aunque habló bien de mí, en su momento nos matamos", recordó. El conflicto actual comenzó cuando Vigna contó en La Casa de los Famosos México una versión sobre un viaje que habría realizado junto a Occhiato y Ruggeri.

Según su versión, todavía estaba de novia con el conductor de Luzu. De hecho, relató que su entonces pareja le había contado que Cande Ruggeri "le tiró onda todo el viaje y en un momento se le metió en la cama y le dijo: '¿Ya fue, no?'". Vigna reconoció, además, que durante todos estos años se quedó con ganas de confrontar directamente a la hija de Oscar Ruggeri: "Siempre me quedé con ganas de decírselo. Si estás viendo, ¡sé que te le tiraste a mi novio en aquel entonces!", expresó.

La repercusión fue inmediata y Ángel de Brito llevó el tema a LAM. Allí mostró incluso el mensaje que Occhiato le había enviado a las 7.25 de la mañana, después de recibir de madrugada el video con las declaraciones de Vigna. "Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando Vigna. Una locura", escribió el conductor, sin confirmar ni desmentir la historia. En el piso de LAM, sin embargo, analizaron otra posibilidad. De Brito planteó que Occhiato podría haberle contado su propia versión a Vigna para "abrir el paraguas" ante una eventual acusación. "A la otra le quedó zumbando esa idea hasta ahora", sostuvo el periodista.

Nicolás Occhiatto, Flor Vigna y Cande Ruggeri

Pepe Ochoa, por su parte, fue todavía más directo: "¿Cómo llega a una situación de una cama y de intimidad si no hay algo previo? No me parecen tan inocentes". Ruggeri también fue consultada y negó tajantemente la versión de Vigna. Según su relato, los hechos ocurrieron exactamente al revés. "Todo el viaje Occhiato estuvo atrás mío y yo no me metí en ninguna cama, fue al revés. Yo sabía que estaba de novio y yo era, y soy, muy respetuosa con esas cosas. Nunca pasó nada con Nico", aseguró.