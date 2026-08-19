Cómo sigue la salud de Alejandro Stoessel tras su internación por un fuerte dolor en el pecho

Alejandro Stoessel encendió las alarmas durante la tarde del martes luego de ser internado de urgencia en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro. El productor, padre de Tini Stoessel, había pasado el fin de semana en Cariló y comenzó a sentirse mal antes de emprender el regreso. La preocupación aumentó cuando apareció un fuerte dolor en el pecho. Según contaron en LAM, Stoessel llegó a la guardia alrededor de las 17 y, después de ser sometido a una batería de estudios, los médicos resolvieron dejarlo internado en observación. "Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor en el pecho, un dolor bastante agudo", informó Pepe Ochoa durante el programa de América TV.

El panelista reconstruyó lo ocurrido y explicó que el productor había viajado a la costa durante el fin de semana. "Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volver se empezó a sentir mal y fue a la guardia a las 5 de la tarde y los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado". Por el momento, no existe un parte médico oficial que detalle el motivo exacto de la internación.

Sin embargo, desde el entorno del productor llevaron tranquilidad y aseguraron que se encuentra consciente, fuera de terapia intensiva y en comunicación permanente con familiares y amigos. "No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente. Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos", explicó Ochoa. El episodio ocurrió luego de un fin de semana en Cariló que parecía ser simplemente una escapada. Sin embargo, antes de regresar, Stoessel comenzó a experimentar un fuerte malestar físico y decidió consultar rápidamente.

Su hijo Francisco fue quien lo acompañó hasta la clínica. Luego regresó para llevarle ropa, ya que los médicos decidieron que permaneciera internado mientras continuaban los controles. Según explicaron en LAM, el productor permanece en una habitación común y sigue conectado con su entorno a través del teléfono. Pilar Smith también aportó información proveniente de personas cercanas a Stoessel y confirmó que le realizaron distintos estudios y prácticas de rutina. "Me dicen que está bien y que bueno, que nada grave", sostuvo la panelista.

El dato que genera alivio es que, pese al dolor agudo que manifestó, los estudios realizados hasta el momento no habrían indicado la necesidad de una intervención quirúrgica urgente. La internación, por ahora, es preventiva y los médicos continúan evaluando su evolución. En el programa recordaron que Alejandro Stoessel ya había atravesado dificultades de salud en los últimos años y que su estado físico había comenzado a condicionar algunas de sus decisiones. De hecho, según se explicó al aire, el productor no se sentía del todo seguro para realizar viajes extensos, una de las razones por las que habría decidido no viajar al Mundial 2026.

Alejandro y Tini Stoessel

Su estado de salud también había generado preocupación años atrás, cuando Tini llegó a suspender presentaciones para acompañarlo durante un momento delicado. Ahora, cada síntoma parece activar rápidamente las alarmas dentro de su círculo íntimo. Y aunque el entorno insiste en que se encuentra bien, el hecho de que los médicos hayan decidido dejarlo internado muestra que prefirieron mantenerlo bajo control y avanzar con los estudios antes de darle el alta.

La internación de Alejandro ocurre, además, en un momento particularmente sensible en la relación con su hija. En las últimas semanas, Ángel de Brito había revelado en LAM detalles sobre el distanciamiento entre Tini y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Según explicó el periodista, no se trataría de una pelea puntual ni de una ruptura afectiva definitiva, sino de un proceso que arrastra diferencias desde hace varios años.

De Brito fue contundente al explicar dónde estaría uno de los principales puntos de conflicto: "Una cosa es que te manejen la carrera y otra cosa es que te manejen el dinero". El conductor también aclaró que el problema familiar no sería reciente. "Después, en cuanto a la crisis con los padres, no es de ahora, es un arrastre". Según su reconstrucción, el vínculo entre Tini y sus padres fue atravesando distintos conflictos hasta llegar al actual distanciamiento. "En el medio empezaron a surgir un montón de conflictos que vienen hace rato y esos micro conflictos fueron llevando a hoy un alejamiento, no es que los odien, no es que están peleados", explicó De Brito.

Alejandro y Tini Stoessel

Cabe recordar que Tini comenzó su carrera desde muy chica y durante sus primeros años sus padres tuvieron un papel central en su actividad profesional. "Tini empezó de muy chica, de nena, y le manejaban todo, obviamente. No solo el dinero, los contratos", recordó De Brito. El periodista incluso reconstruyó la etapa en la que la cantante trabajaba en Ideas del Sur y señaló el fuerte acompañamiento familiar. "Bueno, nosotros lo vimos en Ideas del Sur cuando trabajaba ahí Tini, la madre la acompañaba a todos lados, el padre también". Y agregó sobre Mariana Muzlera: "Y su madre oficiaba, además de madre, de asistente".

Pero con el crecimiento de Tini también llegó el deseo de independencia. "Y en algún momento Tini empezó a crecer y también quería tener una vida separada de sus padres como cualquier adolescente". Según De Brito, la cantante quería tener una vida acorde a su edad, salir con amigos y comenzar a tomar sus propias decisiones, aunque existía un fuerte control familiar. "Quería salir con un pibe, quería irse de joda con las amigas, pero bueno, había mucho control familiar".

Para De Brito, un momento determinante se produjo durante la pandemia, en 2020. "La pelea empieza en la pandemia, en el 2020, cuando Tini se va a Miami a grabar un disco y ahí empieza a separarse de la madre en esa relación asistente". A partir de entonces, la estructura profesional y empresarial que rodeaba a la cantante comenzó a adquirir un papel cada vez más importante en las diferencias familiares. El punto de fondo, según la versión expuesta en LAM, no habría sido simplemente quién acompañaba a Tini en su carrera, sino quién tomaba las decisiones y quién tenía control sobre los recursos generados por su actividad artística.

En el relato también apareció Rodrigo De Paul, actual pareja de Tini. De Brito aseguró que durante 2022 y 2023, cuando comenzó la relación entre ambos, al futbolista le habrían sugerido que Alejandro manejara algunos de sus asuntos publicitarios. "En el 22, 22, 23, cuando se ponen de novio con De Paul, le sugirieron en algún momento a De Paul, esto contado por el jugador, que el papá le maneje algunos temas publicitarios". Pero el futbolista habría rechazado la propuesta. "De Paul no aceptó porque él se maneja su carrera, no quiso mezclar las cosas".

En paralelo, apareció otra situación que habría contribuido a instalar la discusión económica: la intención de comprar una propiedad en Madrid. "Ellos habían querido, antes de cortar la primera vez, comprar una casa en Madrid", contó De Brito. Según su relato, la idea era que la propiedad fuera adquirida en partes iguales, aunque Alejandro no habría aceptado esa propuesta. A partir de allí, siempre según la versión expuesta en el programa, habría comenzado a crecer una pregunta dentro del entorno de Tini: "Cuando pasa esto de la casa empezó el tema del dinero. ¿Quién me maneja el dinero? No puede ser que yo no sepa nada".

Alejandro y Tini Stoessel

De Brito también puso el foco en la magnitud de los ingresos de la cantante y en la estructura empresarial que los administra. Según explicó, la casa de Nordelta estaría a nombre "de la empresa a nombre de Alejandro y Mariana". Y remarcó que los ingresos de la actividad artística de Tini no son informales ni difíciles de rastrear. "Son contratos tan grandes, todos los derechos de la música le entran por una cuenta, está todo muy bancarizado". El conflicto, por lo tanto, no estaría relacionado únicamente con cuestiones sentimentales, sino con una estructura profesional y económica construida durante años alrededor de la carrera de la cantante.

Pero hay un punto que De Brito quiso dejar en claro. Pese a todas las diferencias, el periodista negó que exista una ruptura afectiva definitiva entre la cantante y sus padres. "Obviamente, aclaro, por si alguien no está al tanto, que Tini adora a sus padres y sus padres a ella, por supuesto, esto es más que obvio". Por eso, en medio de la internación de Alejandro, el cuadro familiar vuelve a quedar bajo la lupa. La prioridad inmediata, de todos modos, es otra: la salud del productor. Por ahora permanece internado, consciente y acompañado, mientras los médicos continúan con los controles.