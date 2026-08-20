Endeudados: los acorralados por el modelo de Milei marchan a Plaza de Mayo

Este jueves será una jornada de alta tensión social contra las políticas económicas de Javier Milei. La CGT, las dos CTA, la UTEP, movimientos sociales, organizaciones de trabajadores endeudados y sectores autoconvocados marcharán para reclamar medidas frente a una crisis que ya afecta a 5,8 millones de personas con créditos impagos o atrasos graves.

La movilización comenzará a las 14, en Paseo Colón e Independencia, y avanzará hacia el Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, a metros de la Casa Rosada.

Convocatoria de las CTAs

El Gobierno intenta reducir el problema a una responsabilidad individual. Javier Milei sostuvo que las deudas "son un problema entre privados" y que "nadie les puso una pistola en la cabeza para que tomen deuda". Por su parte, Luis Caputo, en la misma línea, afirmó: "La gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó".

Para las organizaciones convocantes, esa explicación es una forma de lavarse las manos. La denuncia que llevarán a la calle es que las familias no se endeudaron para consumir lujos, sino para comprar comida, pagar medicamentos, sostener el alquiler y afrontar servicios básicos.

La UTEP y los endeudados

La UTEP, conducida por Alejandro Gramajo, se sumó a la marcha junto a las centrales sindicales y organizaciones sociales. En su convocatoria, advirtió: "La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida".

Organizaciones sociales y centrales sindicales marcharán contra el ajuste de Milei

La organización agregó: "Por eso movilizamos el próximo 20 de agosto en unidad de lucha al Ministerio de Economía junto con la CGT, la CTA autónoma y la CTA".

También participará Endeudadxs Organizadxs, una agrupación surgida a partir del crecimiento de la morosidad y de los testimonios de personas que ya no pueden pagar tarjetas, préstamos y créditos digitales. El reclamo busca convertir una angustia individual en una demanda colectiva. Endeudarse dejó de ser una decisión aislada: para millones de familias se volvió la única manera de llegar a fin de mes.

Silvia Saravia: "La pistola en la cabeza nos la puso Milei"

Silvia Saravia, dirigenta de Libres del Sur, cuestionó directamente el argumento presidencial: "La pistola en la cabeza que Milei dice que nadie nos puso, en realidad nos la puso MIlei cuando firmó decretos que le permiten a (Marcos) Galperín no pagar impuestos".

Marcos Galperín

Sobre la movilización, explicó: "Quizás haya algunos sectores de la justicia, de los representantes del Congreso que se pueden mover. Tengo niveles de esperanzas porque cuando fue la Ley de Tierras, hubo un repudio social. Evidentemente hay que instalar el tema par que en la población se genere la alerta. Es un buen mensaje que todas las organizaciones estamos confluyendo en un iniciativa".

Saravia también sostuvo: "Marchamos a la Plaza de Mayo y al Ministerio de Economía para denunciar que Milei es cómplice de los usureros, como por ejemplo Galperín, como muchos bancos extranjeros y que no es cierto que la cuestión es una cuestión entre privados".

Y apuntó contra el Decreto 70/23: "El gobierno con el decreto 70/23 habilitó esta usura que de la cual está siendo víctima el pueblo argentino. Vamos con los endeudados organizados, vamos con las centrales sindicales, vamos las distintas organizaciones a manifestar no sé a denunciar esta situación que no se puede tolerar".

Hugo Yasky: deuda para comer

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, sostuvo que el origen del endeudamiento está en la caída de los ingresos. "El origen de este problema radica en que las familias fueron obligadas a endeudarse. ¿Cómo? Por las políticas adoptadas por el gobierno de Milei", afirmó.

Convocatoria de las CTAs

Y explicó: "Desde el primer día de su mandato, con la devaluación, pulverizó el ingreso de las familias argentinas. Llevó adelante un ajuste feroz que licuó jubilaciones, salarios y planes sociales".

Para Yasky, la evidencia está en el destino de los créditos: "La evidencia de que el origen de la deuda es una crisis de ingresos y no un mal cálculo doméstico es que, en su inmensa mayoría, fue contraída para afrontar gastos corrientes. Para ser más claros: la gente se endeudó para comprar comida, acceder a medicamentos y pagar servicios". También responsabilizó a "Toto" Caputo: "La incidencia de estos últimos en el costo de vida se multiplicó por decisiones deliberadas del actual Ministro de Economía".

Luis "Toto" Caputo

El dirigente reclamó una intervención estatal: #Tal como lo reclaman el empresariado pyme, las tres centrales sindicales y las expresiones de la economía social, el Estado tiene que intervenir para cortar este círculo de endeudamiento", explicó al mismo tiempo que aclaró que no alcanza con refinanciar deudas: "Pero para que esto termine siendo pan para hoy y hambre para mañana, es necesario recuperar políticas que permitan la recomposición de los salarios y jubilaciones de las familias para que vuelvan a tener ingresos suficientes para vivir, consumir y ahorrar sin depender del crédito usurario".

Las PyMEs marchan por la mañana

La jornada comenzará más temprano. A las 9, distintas cámaras y entidades de pequeñas y medianas empresas se concentrarán frente a la Casa Rosada, en el marco del Día del Empresario Nacional.

Organizaciones sociales y centrales sindicales marcharán contra el ajuste de Milei

La convocatoria lleva como consigna "las pymes también son argentinas", con una estética inspirada en la bandera utilizada por los jugadores de la Selección durante el Mundial 2026 para reclamar por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Los empresarios buscan "poner en agenda la crisis que atraviesa el entramado productivo" y advertir sobre el cierre de empresas, la caída de la actividad y las dificultades para sostener la producción y la rentabilidad. Además, reclaman que el Congreso trate el proyecto de Ley de Emergencia PyME, impulsado por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.

Javier Milei

El gobierno de Javier Milei podrá repetir que se trata de un problema entre privados. Pero este jueves la calle responderá con una escena incómoda: miles de personas marchando para decir que cuando el salario no alcanza, cuando el crédito tiene intereses impagables y cuando los servicios se llevan el ingreso, la deuda deja de ser privada y se convierte en una crisis social y política.