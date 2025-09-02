Susana Giménez y su explosiva reacción cuando le nombraron a la Alfano: ¡Noooo!

La noche prometía ser de gala y celebración en el majestuoso Teatro Colón, donde las figuras más destacadas del espectáculo argentino se reunieron para conmemorar los 80 años del diario Clarín. Sin embargo, la diva de los teléfonos, Susana Giménez, terminó acaparando todos los titulares con una reacción que dejó a todos boquiabiertos.

Todo comenzó cuando el notero Santiago Riva Roy, del programa de Ángel de Brito, se acercó a Susana para preguntarle sobre su eterno conflicto con Graciela Alfano, un enfrentamiento que lleva años en el ojo público y que tuvo su punto más álgido con el famoso "drama del tapado". La disputa por aquella prenda de piel terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más recordados de la farándula argentina, pero lo que vino después fue aún más polémico.

Susana Giménez y Graciela Alfano en mejores épocas

En recientes declaraciones, Alfano no solo revivió el conflicto del tapado, sino que lanzó durísimas acusaciones contra Susana relacionadas con la trágica muerte de su hermano. Según Alfano, el hermano de la diva, quien padecía una enfermedad mental, se suicidó en el Hospital Borda, y Graciela insinuó que Susana no habría hecho lo suficiente para ayudarlo: "Si vos me preguntás si Susana es una persona capaz de ser solidaria, yo hago la comparación con una persona que no fue capaz de sacar a su hermano de ese lugar, teniendo tanto dinero ".

Con semejante carga emocional y mediática, era evidente que cualquier mención a Alfano sería un tema delicado para la conductora. Y así fue. Al salir del evento, Susana fue interceptada por las cámaras y micrófonos. Ante la pregunta directa de Riva Roy sobre si pensaba iniciar acciones legales contra Alfano por sus declaraciones, Susana explotó: "Pero, ¡termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva ".

Sin embargo, el notero insistió: "¿Pero escuchaste lo que dijo?". Fue entonces cuando la diva perdió completamente la compostura y lanzó un alarido desgarrador: "¡Nooooo!". La escena fue tan inesperada que dejó a los presentes en un incómodo silencio pero al estudio de televisión estallado en risotadas.

Susana Giménez

El enfrentamiento entre Susana Giménez y Graciela Alfano sigue siendo uno de los capítulos más escandalosos de la farándula argentina. Mientras una lanza acusaciones cada vez más graves, la otra opta por el silencio —aunque no sin dejar huella con sus explosivas reacciones.