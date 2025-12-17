Lali endiosó a las músicas argentinas y aclaró: "Esto no es contra los pibes, pero lo que hacemos nosotras es impresionante"

El Estadio Vélez vibró como nunca con el último show del año de Lali, quien cerró una etapa histórica consolidándose como la primera artista en agotar cinco estadios Vélez en un mismo año. Más de 200.000 almas se entregaron por completo a una noche cargada de emociones, hits y un mensaje poderoso que resonará por mucho tiempo.

El espectáculo, una verdadera obra maestra de producción encabezada por Lautaro Espósito y su impresionarte equipo creativo, deslumbró con una puesta en escena nivel diosa pop argenta. Con 31 artistas sobre el escenario, incluyendo músicos, bailarines, drags y coristas, Lali transformó el estadio en un universo donde la música y la pasión fueron protagonistas.

Lali

Desde el primer acorde de LOKURA hasta el cierre explosivo con Payaso y No Me Importa, el público no dejó de cantar, bailar y emocionarse. Momentos icónicos como el pogo lalero con 33, donde Dillom sorprendió cantando desde el público, o la conmovedora interpretación de Soy lo que Soy junto a Sandra Mihanovich, dejaron momentazos que se volvieron rápidamente virales.

Pero más allá del espectáculo visual y sonoro, Lali se tomó un momento para hablar desde el alma y rendir homenaje a las mujeres artistas argentinas. Con palabras que arrancaron aplausos, dijo: "Es muy importante que los cambios empiecen por nosotras y de corazón lo digo, que dejen de comparar a nuestras popstar argentinas. Cada una de las mujeres -del mainstream, del under- han hecho cosas maravillosas, cada una ha hecho espectáculos que ningún varón ha hecho".

En la misma línea, expresó: "Somos todas distintas, cada una tiene algo diferente para decir, para aportar, somos todas argentinas y es muy groso lo que ha pasado con nosotras este año. Simplemente quería decir esto para valorar y para mencionar a todas mis colegas de toda la música argentina. Todas y cada una de las que hace esta industria tenga sentido. Esto no es contra los pibes porque son todos unos capos pero lo que hacemos nosotras es impresionante".

Muy fiel a su estilo, Lali reafirmó su lugar como una de las artistas más queridas y admiradas del país pero también confirmó que es una voz que inspira y empodera a su fandom. Su legado no solo se mide en números récord o premios (como sus 13 Gardel), sino en el impacto emocional y social que genera.