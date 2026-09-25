Luck Ra abrió la caja de Pandora y reveló qué decía el mensaje que le mandó Tiago PZK

Si alguien está dispuesto a limpiar su imagen después de la separación, ese parece ser Luck Ra. El cantante quedó en el ojo de la tormenta tras su ruptura con La Joaqui, sobre todo después de que trascendiera que ella tenía intenciones de casarse mientras la relación llegaba a su fin.

Ahora, con los rumores de romance entre su ex y Tiago PZK cada vez más fuertes, decidió contar su versión y apuntó directamente contra quien consideraba uno de sus amigos. En una charla con Coscu, el cantante se metió de lleno en la interna y reveló que Tiago, junto a Lit Killah, había sido una de las primeras personas en enterarse de su separación. Por eso, todo lo que ocurrió después terminó golpeándolo todavía más.

Luck Ra prendió el ventilador en una conversación con Coscu

"Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él. Después, un día me levanté en Nueva York con la noticia de que ya se había hecho público que habíamos cortado y no entendía por qué", comenzoó.

La filtración de la ruptura fue apenas el comienzo de una historia que, según contó, terminó afectándolo profundamente: "Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo. Hasta se dijo que nunca fuimos amigos", explicó.

Justamente ese último punto fue uno de los que más le molestó. Luck Ra aseguró que, al menos de su lado, el vínculo con Tiago era mucho más cercano que el de dos artistas que simplemente coincidían en el ambiente: "No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo", sostuvo.

Luck Ra rompe el silencio y expone la traición de Tiago PZK.



"Me enteré por la página de chismes lo que estaba pasando. Hace dos semanas estaba hablando con él de que me sentía muy triste y lo que me sorprendió fue justamente eso, ¿decir que nunca fuimos amigos? si alguien viene... pic.twitter.com/FR0FzdEtvk — Terreno Viral (@terrenoviral) September 25, 2026

Y para demostrarlo sacó a relucir los mensajes que recibió de su colega cuando atravesaba los primeros días de su separación: "El chabón me mandaba mensajes: 'Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien , no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón'", recordó.

Con el diario del lunes y los rumores que después vincularon a Tiago con La Joaqui, aquellas palabras adquirieron para Luck Ra otro peso: "Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal", reconoció. El episodio incluso modificó su manera de relacionarse con las personas de su entorno: "Empecé a desconfiar de la gente. Era como 'a mí también me pasó, te entiendo más que nadie, es una cagada esto que te está pasando, la gente habla siempre de más'".

Las sospechas crecieron cuando llegó el cumpleaños de Tiago y Luck Ra quedó afuera del festejo: "Después fue su cumpleaños y ya me parecía raro que no me haya invitado. De ahí no lo vi nunca más. Igual le mandé 'amigo, feliz cumple, te quiero mucho'. Después le había mandado otra cosa y saltó esto'", relató sobre los días previos a enterarse por los medios de la relación entre el cantante y La Joaqui.

"Mensajes"



Porque Luck Ra reveló los mensajes que le mandaba Tiago PZK antes de enterarse que le estaba comiendo a su ex. pic.twitter.com/jCaUlN9fL3 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 25, 2026

Pese al enojo con quien consideraba su amigo, Luck Ra buscó separar las cosas y dejó en claro que no cuestiona a su expareja por rehacer su vida. Incluso recordó que Tiago y La Joaqui ya se conocían antes: "Ellos igual se conocían de antes", señaló.

Luego fue todavía más contundente respecto de la cantante: "Desde el primer día solo espero que ella sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada".

Con La Joaqui, entonces, aseguró no tener cuentas pendientes. Con Tiago, en cambio, la historia parece ser diferente. Para Luck Ra, había un límite que esperaba que su amigo respetara: "Yo siento que entre los hombres hay cierto código", afirmó. Coscu quiso saber qué habría hecho él si la situación hubiera sido al revés y Luck Ra no dudó: "Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese puesto ni me hubiese agarrado a alguna amiga de ellos, te soy sincero".

Luck Ra habló de su separación con La Joaqui

Luck Ra desmintió la fiesta con mujeres en Ibiza

En medio del descargo, el cordobés también aprovechó para barrer con otra de las versiones que circularon después de su separación: una supuesta fiesta rodeado de mujeres en Ibiza: "No había ninguna sola chica que sea paga ni nada de eso. Todo mentira, amigo, olvidate. Y, a la vez que se había inventado eso, también era como que yo supuestamente había pagado eso y me terminaba chapando a mis amigos por un pucho, ¿me entendés?", ironizó.

Pero todavía quedaba una confesión más. Ante la pregunta de Coscu sobre si la soltería había provocado una catarata de mensajes privados de mujeres, Luck Ra destruyó cualquier fantasía de galán irresistible: "No, no me habló nadie. Tengo una bronca, porque encima me inventan otra novia y eso me saca más las chances de que alguien me hable. Y yo no le hablo a nadie porque me da miedo hablarles a las chicas. Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba, amigo. Te lo juro, pa", confesó.

Luck Ra habló sin filtros del romance entre La Joaqui y Tiago PZK,

Sin embargo, las declaraciones de Luck Ra no fueron lo único llamativo. También sorprendió el escenario que eligió para hacer semejante descargo: una conversación con Coscu. El streamer atravesó años atrás una polémica con el propio Tiago PZK, cuando el cantante comenzó una relación con Belu "La Chilena", quien había sido pareja de Coscu.

Así, entre códigos, amistades rotas, mensajes privados y romances cruzados, Luck Ra encontró justamente en Coscu a un interlocutor que conoce de cerca lo que significa quedar enredado sentimentalmente con Tiago PZK.