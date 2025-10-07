"No puede ser que...": Marley criticó los Martín Fierro y dijo que fue "rara" la reacción de Del Moro

Los Martín Fierro de la televisión que se entregaron la semana pasada en el Hotel Hilton de Puerto Madero continúan despertando polémicas entre propios y extraños. El ex conductor de la gala en ocho oportunidades Alejandro "Marley Wiebe cuestionó ciertos manejos de los premios y apuntó contra su par Santiago del Moro por la actuación que realizó al leer que le tocaba a él el galardón de oro.

"Estoy de acuerdo en el que el Martín Fierro es raro, hay cosas que no tienen lógica", destacó el conductor de "Por el Mundo", el programa de viajes de Telefe. Al mismo tiempo señaló como "ridículo" afirmar "que alguien no gane porque ya ganó el año pasado", ya que esto transformaría la situación en "una repartija de premios" y nada más.

Marley no tuvo pelos en la lengua para referirse a las polémicas que se despertaron tras la entrega, que son las mismas que siempre se hacen presentes en el evento. En esta oportunidad, una de las situaciones más criticadas fue la que protagonizó Verónica Lozano, quien se quejó de que otra vez haya ganado Susana Giménez como mejor conductora, sin hacer productos en vivo y con un programa de muy pocas emisiones.

Ante la consulta a Marley acerca de la posibilidad de que los ganadores se elijan a dedo, Marley tampoco se reprimió de dar su punto de vista. "Sospecho de muchos rubros que es así, que alguien pida una auditoría y vemos. En algún momento se tiene que aclarar", deslizó. Además aclaró que Lozano quiere mucho a Giménez y que eso es recíproco.

Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro

El otro punto que generó polémica fue la reacción desbordada de Del Moro, cuando le tocó celebrar el último premio y el más importante de la noche "La emoción de él fue rara. Si abro el sobre y veo que dice Marley, me emociono en el momento. Cómo voy a abrir el sobre, ver el nombre, leerlo y emocionarme 15 minutos después, eso es lo que hay que cambiar, no puede ser que todo el mundo sepa los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa", cuestionó.

La crítica fue moderada y no encerró un planteo más generalizado sobre los galardones, que le tocó conducir tantas veces. "Lo hice ocho veces, si me toca de nuevo lo haré, pero la verdad que la pasé mejor en Japón que sentado ahí", criticó Marley.