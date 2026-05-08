Larry De Clay defendió a Marcelo Tinelli tras la polémica con Listorti: "Estamos acá por él"

La polémica por las declaraciones de José María Listorti sobre las restricciones que existían en la época dorada de Videomatch sumó una nueva voz. Esta vez fue Larry De Clay quien salió a defender públicamente a Marcelo Tinelli y relativizó las críticas hacia el histórico conductor. El actor y humorista, cuyo nombre real es Raúl Biaggioni, habló en Desayuno Americano y se mostró sorprendido por la repercusión que tomaron los dichos de Listorti sobre las supuestas prohibiciones para aparecer en otros programas o explotar comercialmente personajes nacidos en el ciclo. "Me sorprendió eso... que se lo digan ahora", lanzó Larry De Clay.

Lejos de cuestionar a Tinelli, el humorista defendió el funcionamiento televisivo de aquella época y recordó que las figuras del programa estaban atadas contractualmente al canal. "La gente tiene que entender que nosotros teníamos un contrato con el canal. Y el contrato decía que todo lo que hacíamos nosotros, incluido el '¿te gustó o no te gustó?', si bien es una creación de José María, eso es producto del canal. En esa época era así", explicó.

En ese sentido, reveló que él mismo atravesó una situación similar cuando el ciclo dejó Telefe para desembarcar en El Nueve. "Yo digo, '¿qué va a pasar con Larry De Clay?'. Lo averiguo en actores, y me dicen: 'Mirá, no hay juez en el mundo que no diga que Larry De Clay no sos vos'. El canal, Telefe, si quería decía: 'No permito al señor hacer el personaje de Larry De Clay, porque nos pertenece'".

Sii!! Y lo bueno que era eso. Es lo que hacen todos los canales hoy en día con las exclusividades de sus figuras. Lo hicimos así en @AmericaTV , donde fui Gerente Artístico hasta hace 2 años . Los quiero ❤️ https://t.co/xhh2tCIWHz — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 7, 2026

Con tono nostálgico, Larry recordó también las oportunidades económicas que dejó pasar por las reglas televisivas de aquel momento. "Yo me perdí una petrolera, fortuna, me compraba una casa", aseguró entre risas. Luego explicó que, pese a las limitaciones, encontraron la forma de capitalizar la enorme popularidad del programa a través de shows y presentaciones. "Así de la manera que no lo podía hacer, hicimos shows. Cuando llegué, me decían: 'Che, salió un curro'. Yo no entendía lo del curro, venía del conservatorio, escuchaba las palabras curro y me agarraba algo... Todos ganamos haciendo shows y presentaciones", relató.

Pero el tramo más contundente de la entrevista llegó cuando Larry De Clay defendió abiertamente a Tinelli y reivindicó el rol que tuvo en las carreras de toda una generación de humoristas y actores. "Yo creo que todos los viejardos de esa época, lo único que tenemos que hablar es bien de Marcelo. Estamos acá por él", afirmó. El humorista incluso se permitió un comentario irónico con tinte político al referirse al patrimonio de algunos exintegrantes del programa: "No sé de la economía de los chicos, más allá de que uno puede ver las casas que tienen y los autos, pero todos se lo hicieron laburando. Y si tienen cascadas en su domicilio, la hicieron laburando".

La referencia generó risdas porque pareció apuntar indirectamente a Manuel Adorni, quien en los últimos meses quedó envuelto en polémicas vinculadas a su patrimonio y propiedades. Larry también recordó otra oportunidad millonaria que dejó pasar en pleno auge de su popularidad. "Yo me acuerdo en el Show de Chistes, en el año 99, y a la semana vinieron a ofrecerme sacar un libro de chistes. Hubiera sido fortuna. Imagínese, el libro de chistes para chicos, en ese momento... lo saqué después, pero no tuvo la misma percusión".

Jamás nada de lo que dice @SoyListorti puede caerme mal. Lo amo a Josema y también a Pachu. No hay escándalo . Hay mucho amor y agradecimiento de mi parte hacia ellos . Todos en esta familia los queremos, y nos hacen reír mucho siempre ❤️👍 https://t.co/VABh4RVhWv — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 7, 2026

Las declaraciones del humorista aparecieron después de que Listorti revelara cómo funcionaban las estrictas reglas internas durante los años dorados de Videomatch. "Nosotros estábamos bajo el sol de Tinelli", había resumido el conductor, quien además contó que no podían participar libremente en otros programas de televisión. Sin embargo, tanto Listorti como Tinelli buscaron bajar rápidamente el tono de la polémica. El conductor incluso salió a respaldar públicamente a su excompañero en redes sociales y negó cualquier conflicto. "Jamás nada de lo que dice @SoyListorti puede caerme mal. Lo amo a Josema y también a Pachu", escribió.