Pedro Rosemblat agitó la polémica de los MF de Streaming: "Gente que ya tiene plata, heredada encima"

Cada día falta menos para la noche de los Martín Fierro de Streaming y el evento ya sirvió polémica. Y aunque las ternas y nominaciones fueron tema de debate en un principio, todo eso quedó de lado cuando se dio a conocer que algunos premios serán por el voto pago del público. En este contexto, Pedro Rosenblat se pronunció contra Olga como organizadora del evento.

El primero en decir algo fue Nico Occhiato, que pidió a su comunidad evitar gastar plata para participar en la votación. Luego se sumó Mario Pergolini, que no solo cuestionó el sistema sino que calificó de "tontos" a los organizadores y pidió a la audiencia de Vorterix mantenerse al margen.

Continua la polémica en torno a los Martín Fierro de Streaming

Aunque desde la organización no hubo una respuesta clara sobre por qué ciertas categorías serán decididas por el público y no exclusivamente por APTRA —como sucede en los Martín Fierro tradicionales—, distintas versiones comenzaron a circular. Algunos hablan de problemas de presupuestos y de una cobertura más acotada; otros sostienen que se trata de una estrategia para aumentar la recaudación. En ese último grupo está Rosemblat, quien ironizó sobre la situación: "Nosotros a nuestra comunidad la convocamos el 19 de diciembre a Argentinos Juniors", marcó su rechazo al voto pago.

En sintonía con Occhiato y Pergolini, Rosemblat fue aún más lejos: " No le den plata a la gente que ya tiene, heredada encima ", afirmó, apuntando a los Cella, socios de Olga junto a Migue Granados.

Frente a la creciente ola de críticas, desde la organización también salieron a dar explicaciones. Bernarda Cella, una de las responsables del evento, expresó en diálogo con Puro Show: "Nos llamó mucho la atención la polémica. Primero porque es una transmisión entre Olga y Telefe hecha con muchísimo esfuerzo. Todos saben lo que cuesta producir un Martín Fierro".

Mientras voces como las de Occhiato, Pergolini y Rosemblat incitaron a sus seguidores a no participar, desde la vereda opuesta se reclamó apoyo: "Nos encantaría que todos los canales nos acompañen porque es algo que nos beneficia a todos", sostuvo Bernarda, y agregó: "El año que viene lo puede hacer otro canal y nosotros vamos a estar ahí apoyando, porque creemos que suma para toda la industria".

Con el clima cada vez más tenso, la discusión ya dejó de ser solo sobre un premio: para muchos, los Martín Fierro de Streaming se convirtieron en el símbolo de una pelea más profunda dentro del mundo digital, donde algunos acusan a los organizadores de "lucrar con la comunidad" y otros hablan de un intento de boicot encubierto.