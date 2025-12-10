Pedro Rosemblat confesó algo sobre la pareja y la reacción de Lali Espósito no se hizo esperar: "Muerta de ganas"

Si bien desde que confirmaron su romance Lali Espósito y Pedro Rosemblat llaman la atención por su complicidad y su costado más romántico, en las últimas semanas la pareja quedó en el centro de rumores sobre una posible crisis. Por eso, a través de un video en redes sociales, decidieron romper el silencio y enfrentar las versiones.

Las primeras dudas surgieron tras el estreno de Lali: la que le gana al Tiempo, el documental que repasa la vida y la carrera de la cantante y que llegó a Netflix con gran repercusión. Varios panelistas señalaron que Pedro no aparecía en la producción , a diferencia de los familiares y miembros del círculo íntimo de la actriz.

Lali Espósito en la presentación de su documental

Para alimentar aún más las especulaciones, el conductor tampoco habría asistido a la premiere del documental ni compartido contenido relacionado en sus redes sociales.

Ni Lali ni Pedro suelen hablar públicamente sobre los detalles de su vida privada, pero esta vez el revuelo mediático los obligó a salir al cruce. En ese contexto, el periodista subió un video a su cuenta de Instagram en el que bromeó sobre la supuesta ruptura.

"Quería decirles una cosa: las versiones periodísticas son ciertas, esta pareja está muerta ", dijo, mientras la cantante lo miraba a cámara tomando mate.

Tras una pausa, Pedro Rosemblat aprovechó el momento para promocionar el próximo show de Gelatina: "Muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors", anunció, y Espósito se sumó enseguida: "El 19 de diciembre". Luego, la artista lo llenó de besos mientras él continuaba con la promoción del espectáculo.