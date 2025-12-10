Santa Cruz conmocionada: investigan la muerte de Sabrina Aylen Vega como posible femicidio

El hallazgo del cuerpo sin signos vitales de Sabrina Aylen Vega, de 22 años, en su departamento tras un incendio sacude y entristece a la comunidad de Puerto Deseado, Santa Cruz. La mujer, madre de una pequeña niña, fue encontrada por los bomberos que acudieron al lugar para aplacar las llamas. El caso, que fue caratulado en primera instancia como homicidio, podría derivar en un femicidio mientras avanzan las investigaciones.

El hecho ocurrió el lunes 8 de diciembre por la mañana. Según las autoridades, las cámaras de seguridad captaron a Sabrina ingresando a su domicilio acompañada de su pareja, Maximiliano Oviedo. Minutos después, el incendio consumió parte del departamento. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que Oviedo fue visto abandonando el lugar solo, justo antes de que las llamas tomaran toda la casa de Sabrina.

Sabrina Aylen Vega

Lo que llamó la atención fue que el cuerpo de ella presentaba lesiones visibles en el rostro y estaba cubierto de sangre, lo que generó sospechas de un ataque previo al incendio. Además, la puerta del departamento estaba cerrada pero sin llave, y un objeto obstruía el acceso, lo que dificultó la entrada de los bomberos .

Horas más tarde, Oviedo fue detenido mientras se ocultaba en un descampado. Aunque inicialmente fue aprehendido por una causa previa, su relación con el caso lo posiciona como el principal sospechoso. Cabe destacar que Oviedo tiene antecedentes por violencia de género, aunque ninguna denuncia había sido radicada por Sabrina.

Así encontraron a Maximiliano Oviedo, presunto femicida de Sabrina Aylen Vega

La relación entre Sabrina y Maximiliano había sido calificada por la propia víctima como "tóxica". En publicaciones recientes en sus redes sociales, escribió: " Dos tóxicos que no pueden estar separados, te amo hdp ", junto a una foto con Oviedo. Tres días antes de su muerte, lo definió junto a su hija como "los amores de mi vida".

Actualmente, el cuerpo de Sabrina está siendo sometido a una autopsia para determinar la causa exacta y el momento de su muerte. Por su parte, la Justicia evalúa los elementos recolectados en la escena del crimen y los testimonios para esclarecer si se trató de un incendio accidental o intencional.

El último posteo de Sabrina

Mientras los casos de violencia machista crecen en Argentina, es válida la pregunta sobre cómo impacta el desfinanciamiento de políticas públicas que van desde la formación, promoción de derechos y hasta ayudas económicas para mujeres que viven en contextos de violencia de género. El caso de Sabrina Aylen Vega ahora exige justicia y pronta resolución judicial.