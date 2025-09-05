Las últimas palabras de Lio Messi en Argentina hicieron lagrimear a todos: "Pase lo que pase"

El estadio Monumental se vistió de gala, pero también de emoción y nostalgia. Lionel Messi, el eterno número 10, vivió su última noche oficial con la camiseta albiceleste en suelo argentino. Fue una velada mágica, de esas que quedan grabadas en la memoria colectiva. Y aunque la Selección Argentina ganó 3-0 y él marcó dos goles, el resultado fue apenas un detalle en medio de tantas emociones.

Messi, siempre humilde y cercano, dejó un mensaje conmovedor en su cuenta de Instagram tras el partido: "Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe... ¡VAMOS ARGENTINA!", escribió, acompañado de imágenes que capturaron la intensidad de ese momento único.

El tierno posteo de Messi tras el último partido con la Selección Argentina en el Monumental

Desde el primer instante, la conexión entre Messi y su gente fue palpable. Los cantitos, los aplausos y los gritos de "¡Messi, Messi!" resonaron como nunca antes. Durante la entrada en calor, el rosarino no pudo contener las lágrimas; esas mismas lágrimas que recuerdan que, detrás del astro mundial, hay un hombre que siente profundamente cada instante vivido con su país.

Al finalizar el partido, Lionel compartió sus pensamientos con la prensa. "Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos . Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente", confesó con esa mezcla de alegría y nostalgia que lo caracteriza. Y agregó: "Es lo mejor poder terminar de esta manera acá (...) Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno , lo que viví es muy fuerte, hermoso".

La despedida no fue solo suya; fue de toda su familia. Antonela Roccuzzo, su compañera de vida, le dedicó unas palabras llenas de amor: "Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos Leo Messi". Sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, caminaron junto a él sobre el césped, regalando una imagen que parecía salida de un cuento: la familia unida bajo la luz de los reflectores y el calor del público argentino que no paraba de hacerle llegar todo el amor.

Messi dejó claro que aún no está listo para dejar la camiseta albiceleste, pero también habló con sinceridad sobre lo que vendrá: "Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día".

Esa noche en el Monumental fue más que un partido... fue un abrazo colectivo a quien le regaló tantas alegrías al pueblo, tal y como lo supo hacer Diego Armando Maradona. Y aunque los días pasen y los años también la última noche de Lionel Messi quedará para siempre en los corazones de los y las argentinas.