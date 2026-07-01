Laura Ubfal defendió la frase de Santiago del Moro que indignó a las redes: "Estaba dando un ejemplo"

Santiago del Moro intentó salir en defensa de Laura Ubfal frente a las críticas que suele recibir en redes sociales, pero sus palabras terminaron desatando una fuerte polémica. El conductor de Gran Hermano buscó destacar la trayectoria y la capacidad profesional de la periodista durante una entrevista con LAM (América TV), aunque una de sus reflexiones fue interpretada por muchos como un comentario desafortunado.

En medio de la charla, Del Moro pidió que se valore el recorrido de la panelista y aseguró que "hay que respetar a Laura Ubfal" porque "se la subestima mucho en este medio". Luego agregó una frase que rápidamente se viralizó y generó una ola de críticas: "Lo que te voy a decir es polémico... a Laura le va muy bien, pero creo que si por ahí tuviera el 90-60-90 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su propio programa y saldría en el Mundial desde Miami, hubiera tenido otra carrera", indicó el conductor.

Santiago del Moro quedó en el centro de la polémica y Laura Ubfal salió a defenderlo

Si bien la intención del conductor parecía ser cuestionar los estereotipos estéticos que históricamente impuso la televisión y las desigualdades que enfrentan muchas mujeres en los medios, sus dichos fueron interpretados de otra manera. Tanto en redes sociales como en distintos programas de espectáculos, numerosos usuarios y panelistas señalaron que, al intentar defender a Ubfal, terminó poniendo el foco en su edad y en su aspecto físico, reforzando justamente el criterio que buscaba cuestionar.

Durante la misma entrevista, el conductor profundizó su postura y volvió a elogiar a la periodista: "Me parece que se la castiga mucho porque no tiene esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel. Es una mujer con una cultura general que tiene poca gente, es una consagrada de este medio. Muy poca gente está tan preparada como Laura Ubfal para estar en este medio ".

Horas más tarde, Laura rompió el silencio y respaldó públicamente a Del Moro. "Amo a Santiago Del Moro, estuvo maravilloso, le agradezco un montón", dijo cuando le preguntaron por la entrevista que el conductor brindó en LAM.

"Hay cosas que no se entienden. La persona inteligente tiene dos características, una el humor y la otra la abstracción. Quiere decir que cuando él dice de mí lo que todo el mundo se agarró, él estaba dando un ejemplo de lo que es la hegemonía en la tele ", explicó sobre cómo interpretó las palabras de su colega.

"¿Hay que ser hegemónico para estar en televisión?", le preguntó el notero de Desayuno Americano. Lejos de esquivar la consulta, Laura Ubfal respondió: "Obvio, decime cuánta gente como yo hay en la tele; había una gerenta del canal que si las chicas no tenían lindas piernas ponían los sillones para que no se le vea, y eso sigue existiendo el día de hoy".