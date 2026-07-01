Quebrada, Federica Pais habló sobre la muerte de su hermana Ernestina: "Ella y yo sabíamos lo que nos unía"

Con la voz entrecortada y la mirada fija en la cámara, Federica Pais volvió este martes a la conducción de 1111, su programa en Ar/12, apenas cuatro días después de la muerte de su hermana Ernestina Pais. Antes de arrancar la emisión, le dedicó un mensaje que mezcló el dolor, el agradecimiento y una referencia velada al distanciamiento que en algún momento las separó, sin nombrarla en ningún momento pero hablándole directamente, como si la tuviera enfrente.

"Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar", arrancó Federica, visiblemente afectada y quebrada en llanto.

Ernestina y Federica Pais

La conductora explicó que volver al trabajo fue una decisión consciente, casi terapéutica, ante la imposibilidad de seguir quieta con el peso del duelo: "Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente, el respeto de tanta gente, el cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo", agregó.

El momento más emotivo llegó cuando Federica habló del vínculo con su hermana y rozó, sin profundizar, el tema del distanciamiento que ambas habían reconocido públicamente en distintas oportunidades: "Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía", dijo con la voz quebrada en referencia al año 2024 cuando, en una entrevista con Carmen Barbieri, Ernestina había descrito la relación con su hermana con una imagen precisa: "Somos el agua y el aceite. Pero amo a mis sobrinos, ellos tienen relación con mi hijo, y tenemos buen vínculo".

Ernestina Pais

Federica también habló de cómo imagina a su hermana ahora: "Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que no se debe haber dado cuenta, y que de alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó acá y que tanto le dolía ", dijo en referencia tal vez a los consumos problemáticos por los que atravesaba su hermana pero también a la búsqueda de memoria, verdad y justicia por su padre desaparecido en la última dictadura cívico-militar, José Miguel Pais.

La conductora también explicó por qué eligió volver tan pronto a la televisión, anticipándose a las críticas que pudiera generar esa decisión: "Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otra cosa, y yo lo necesitaba. Y de jodido, porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar", señaló contundente pero quebrada.

Antes de dar inicio formal al programa, Federica cerró su mensaje con un abrazo colectivo a los suyos: "Abrazo enormemente a toda nuestra familia. Estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso y muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar".

Federica se enteró de la muerte de su hermana de una manera particularmente dura. Estaba en Ar/12, preparándose para salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia en sala. Según relató Susana Roccasalvo en Implacables, la conductora "se levantó y se fue para contener a su familia". En ese momento, el foco estuvo puesto en Benicio Guyot, el hijo de Ernestina, de 22 años, quien fue la primera persona a la que había que acompañar.

Benicio Guyot y el último adiós para su mamá, Ernestina

Ernestina Pais murió el viernes 27 de junio a los 54 años, cuando el auto que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro; la autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave. La fiscal María Paula Hertrig, de la UFI descentralizada de Martínez, tiene a cargo la investigación.