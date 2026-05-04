Laurita Fernández explotó contra APTRA por no ser nominada a los Martín Fierro: "Son muy exigentes conmigo"

La ausencia de Laurita Fernández entre las nominadas a "Labor en conducción femenina" en los Premios Martín Fierro 2026 desató un inesperado descargo de la actriz y conductora, que decidió romper el silencio y apuntar contra APTRA con declaraciones cargadas de ironía, fastidio y una evidente decepción. Todo comenzó luego de que se conocieran las ternas de la televisión y Laurita publicara en sus redes sociales un mensaje irónico dirigido a la asociación que entrega los premios.

La reacción no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión entre seguidores y colegas. En diálogo con eltrece, la conductora explicó el motivo de su enojo y dejó frases contundentes sobre el criterio de selección de APTRA. "Bueno, en algún lado lo tenía que decir", lanzó de entrada, dejando en claro que esta vez no pensaba quedarse callada. Consultada sobre si le había molestado no estar ternada, Laurita respondió con una mezcla de sarcasmo y resignación: "No, yo creo que es muy exigente conmigo, APTRA, me parece. ¿Por qué? porque se ve que nunca les cumplo los estándares, así que se ve que son exigentes".

La categoría "Labor en conducción femenina" quedó integrada por figuras de peso de la televisión argentina: Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Wanda Nara, Georgina Barbarossa y Mariana Fabbiani. Sin embargo, Laurita aclaró que su malestar no tiene relación con las colegas que sí fueron reconocidas. "Jamás. Son todas mujeres increíbles con muchísima trayectoria y me encanta", aseguró. Y agregó: "Es algo que nació desde ese lugar de como decir, qué exigente están siendo siempre conmigo".

Cuando le preguntaron si sentía que existía algo personal en su contra, evitó profundizar pero dejó una frase sugestiva: "Yo me enfoco en trabajar, en ser cumplidora, buena persona y profesional. De verdad, creo que es así. Después, bueno, te podés ir cruzando con personas más buenas, no tan buenas o lo que sea, pero es parte, ¿no? Otros años me he callado. Este año no me importa nada". La conductora también negó vivir la situación con tristeza, aunque reconoció que la repetición del escenario terminó colmándole la paciencia. "No, no lo vivo con dolor. En este caso puntual sentí que repetidamente sucede una situación y, bueno, este año lo puse".

Continua la polémica en torno a los Martín Fierro

El momento más filoso llegó cuando le preguntaron directamente si sentía que merecía estar nominada. Fiel a su tono irónico, respondió: "No, ni ahí, si no lo consideran ni ahí". A pesar del enojo, Laurita eligió destacar el apoyo del público por encima de cualquier premio institucional. "Es muy lindo, obviamente, recibir mensajes de la gente, pero me parece que lo lindo es que el público te apoye en lo que hacés. Ya sea en el programa, en el teatro, y ese es el premio mayor, no por ser cursi, pero es real".