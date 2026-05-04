Aparecieron la mamá y su hijo, intensamente buscados en Río Negro pero continúa desaparecida una persona

Giro contundente en la búsqueda de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su hijo Carlos Amir, de apenas cuatro meses; fueron encontrados sanos y salvos este lunes en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. La noticia trajo calma tras más de 72 horas de incertidumbre, aunque la situación sigue siendo compleja porque Guillermo Alan Amir Zumelzu, actual pareja de Camila, continúa desaparecido.

La mujer se presentó en la Comisaría 31 acompañada por su bebé y un familiar . Inmediatamente, la fiscal Rocío Rivero ordenó que ambos fueran sometidos a exámenes médicos para evaluar su estado de salud. Además, se notificó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al Juzgado de Familia de Rincón de los Sauces para determinar las medidas a seguir en el caso del bebé.

La desaparición de Camila y su bebé había preocupado a los y las habitantes de Rincón de los Sauces, donde fueron vistos por última vez y, según las primeras versiones, la chica habría abandonado abruptamente un hospital después de enterarse que había recibido resultados positivos de cocaína en sangre tanto para ella como para su hijo .

Aparecieron con vida Camila Belén Montesino y su hijo Carlos Amir

Ante la denuncia de desaparición, se activó el protocolo "Alerta Nati", un sistema provincial que permite la difusión masiva de información sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos y que fue creado por la Ley Provincial N° 2.705. Cabe recordar que la alerta lleva el nombre de Natalia Ciccioli, una niña de 12 años desaparecida en 1994 en San Martín de los Andes, caso que sigue sin resolverse.

Con el trabajo mancomunado de la Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal, se logró localizar a Camila y su hijo pero aún quedan muchas preguntas por responder, por loq que las autoridades trabajan para esclarecer lo que sucedió durante los días en que estuvieron ausentes y determinar si hay vínculos entre Camila y la mujer que la acompañaba al momento de su aparición.

Sigue desaparecido Guillermo Alan Amir Zumelzu

También se busca intensamente a Guillermo Alan Amir Zumelzu, cuya desaparición es ya otro capítulo en esta confusa historia. Al momento, las investigaciones continúan y las autoridades solicitan a los medios de comunicación en particular pero a los ciudadanos en general, retirar las imágenes difundidas durante la activación del "Alerta Nati".