"Le preguntamos cómo está y nos habla sobre la actualidad": cómo sigue la salud de Chiche Gelblung

Aunque permanece internado desde hace dos semanas en la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Mater Dei, Chiche Gelblung dejó en claro que hay algo que ni una internación ni un delicado cuadro de salud pueden quitarle: su pasión por el periodismo. El conductor y periodista de 82 años sorprendió este fin de semana al reaparecer mediante una videollamada con Marcela Tauro y Pablo Layus, quienes revelaron detalles de una conversación que tuvo un protagonista inesperado: la actualidad.

La comunicación surgió casi de casualidad. Según contó Layus, decidió escribirle para saber cómo estaba después de enterarse de que por momentos tenía acceso a su teléfono celular. "Le escribí a Chiche para saber cómo estaba. Me habían dicho que estaba con el teléfono en algunos momentos", relató el panelista durante la emisión de Infama. Lo que siguió tomó por sorpresa a todos. Gelblung respondió con una videollamada y, lejos de centrar la conversación en su estado de salud, comenzó a hablar sobre las noticias que ocupaban la agenda nacional. "Él le escribió y Chiche le hizo una videollamada", contó Tauro.

Y agregó: "Yo me estaba maquillando y peinando y vino Layus. Él nos empezó a hablar de la actualidad, del caso Agostina". La conductora explicó que el periodista estaba especialmente conmovido por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, un caso que generó una fuerte conmoción social. "Él me preguntaba si yo le había escrito o lo había llamado. No sé qué habrá tocado él para responderme, pero justo me decía que leyendo sobre el caso de Agostina. '¿Cómo puede ser que en este país una chica de 14 años...?'", recordó Layus.

La escena terminó convirtiéndose en una muestra perfecta de la esencia de Gelblung. Mientras sus colegas intentaban saber cómo evolucionaba su salud, él desviaba la conversación hacia los temas que dominaban los titulares. "Por más que esté en una clínica, no puede dejar de ser periodista. Está interiorizándose y hasta me dio su opinión sobre lo que estaba pasando con el caso", destacó Tauro. La conductora incluso confesó su sorpresa por la actitud de Chiche. "Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Decía '¿cómo puede ser que en este país maten a una nena?'. Hablaba del caso", señaló.

Reapareció Chiche con una videollamada

El periodista atraviesa una recuperación compleja. Había sido internado el pasado 18 de mayo tras sufrir una descompensación y, posteriormente, su cuadro se agravó por una trombosis en uno de sus tobillos, una falla renal y una infección intrahospitalaria. Actualmente se encuentra estable y sin fiebre, aunque los médicos continúan monitoreando su evolución día a día. Uno de los aspectos que sigue bajo observación es el nivel de glóbulos blancos.

Se trata, según trascendió, de un indicador clave para determinar los próximos pasos del tratamiento e incluso una eventual intervención quirúrgica. Mientras tanto, Gelblung sigue haciendo lo que hizo durante décadas: observar, analizar y opinar sobre la realidad. Según contaron Tauro y Layus, está acompañado permanentemente por su esposa Cristina y se mantiene consciente y atento a cada noticia. "Chiche está bien, sigue internado en el Mater Dei, pero está consciente", resumió Tauro.